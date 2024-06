Cristiano Ronaldo provoca la locura en los seguidores de Portugal: pagan hasta 1.000 euros por ver un entrenamiento

Con la Eurocopa a la vuelta de la esquina, las selecciones clasificadas ya se encuentran concentradas en Alemania para comenzar una nueva edición del campeonato continental. La llegada de las grandes estrellas del fútbol mundial ha provocado la locura entre los aficionados presentes que no quieren perder la oportunidad de fotografiar un momento histórico junto a sus ídolos.

Portugal, en este caso, se encuentra ubicada en Gütersloh, Westfalia, y la UEFA ha querido premiar a los seguidores más fieles otorgando un total de 6.000 entradas gratuitas para observar el entrenamiento a puerta abierta del combinado liderado por el español Roberto Martínez y Cristiano Ronaldo, la gran atracción de la selección lusa.

Locura por Portugal

Los aficionados, que habían realizado más de 50.000 peticiones para ver al combinado portugués en directo, agotaron en apenas minutos las localidades ofrecidas por la institución del fútbol europeo. Este escenario ha provocado en ciertos portales de compraventa de entradas que se haya llegado a ofrecer hasta 1.000 euros por cuatro boletos para seguir el entrenamiento en vivo de Portugal, incluso se ha advertido a los aficionados que existe un cierto cupo de tickets falsificados con el objetivo de estafar a los seguidores de la selección lusa.

Sin embargo, este hecho ha traído consecuencias y ha provocado que las autoridades de la zona entren 'en juego' para alertar a los ciudadanos y evitar que la situación no pase a mayores: "La ciudad no tiene ninguna herramienta contra esto porque las entradas fueron proporcionadas por la UEFA y no están personalizadas".