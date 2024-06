Así han sido las vacaciones de Ilia Topuria en Ibiza antes de su próximo combate

El campeón de peso pluma de UFC, Ilia Topuria, se encuentra a la espera de confirmar la fecha para su próximo combate. El luchador hispano-georgiano defenderá el cinturón por primera vez ante Max Holloway, pero la UFC todavía no ha anunciado el día y lugar para este evento. No obstante, todo apunta a que será el próximo mes de septiembre en The Sphere, Las Vegas.

Mientras llega el anuncio oficial, Topuria ha pasado unos días de vacaciones en Ibiza junto a su novia Giorgina Uzcategui, que se encuentra en la recta final de su embarazo. La pareja está esperando el nacimiento de su primera hija en común, aunque el luchador ya tiene un hijo fruto de otra relación.

Durante estas vacaciones la pareja se alojó en la villa de unos amigos y también ha pasado varias jornadas en un yate en alta mar con parada en Formentera. Como era de esperar, se trataba de un yate de lujo, cuyo alquiler ronda los 54.000 euros a la semana.

'El Matador' ha compartido un vídeo resumen de sus vacaciones en redes en el que se le puede ver haciendo snorkel, descansando, compartiendo momentos con Uzcategui, saludando a sus fans e incluso entrenando con Javi Climent, su entrenador de boxeo.

UFC 306

El regreso del actual campeón de peso pluma está previsto para el 14 de septiembre en UFC 306. Aunque la información no está confirmada, la UFC pretende organizar un evento de grandes dimensiones para ese día, por lo que Topuria podría coincidir con otros dos campeones de UFC.

Por un lado, con Sean O’Malley, campeón del peso gallo, que se enfrentará a Merab Dvalishvili, y con el que 'El Matador' rivalizaría por protagonizar la pelea estelar de la noche. Por otro lado, con Alex Grasso, dueña del cinturón del peso mosca y primera en el ranking libra por libra femenino, que completará la trilogía de peleas con la mítica Valentina Shevchenko.