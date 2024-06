Quién es Pedro Pichardo, el mayor enemigo de Jordan Díaz

La vida y la trayectoria profesional de Pedro Pablo Pichardo posee ciertas similitudes a la de su máximo rival Jordan Díaz, reciente campeón en la prueba del triple salto del Campeonato de Europa disputado en Roma. Pichardo decidió en 2017 dejar su país, Cuba, para mudarse a Portugal en busca de la gloria dentro del mundo del atletismo y conseguir objetivos inalcanzables para la mayoría de seres humanos. Sin embargo, su carrera también ha estado marcada por la polémica y discusiones originadas, entre otros casos, por su carácter tan significativo.

El atleta nacionalizado portugués acusó a Jordan Díaz de no haber llegado a los 18,18 metros durante la prueba del triple salto en la capital italiana, una marca que otorgó la medalla de oro al competidor español. Pedro Pablo mostró su descontento con el hecho de que la regla electrónica no estuviese activa en el momento en que el Díaz realizó un salto que ya es historia de este deporte.

"Las reglas fueron puesta por la Federación Internacional, no las puse yo. Si el chico saltó más, salto menos, eso no es el problema, el problema es que la regla estaba apagada. ¿Por qué yo tengo que confiar en el juez?. No es normal hacer una gran marca con la regla electrónica apagada, el atleta salió del arenero celebrando sin darse cuenta de dónde había aterrizado porque la marca ya estaba apagada", añadió Pichardo.

Un palmarés envidiable

A sus 30 años de edad, Pedro Pablo Pichardo posee un palmarés envidiable: el atleta logró la medalla de oro olímpica en los Juegos de Tokyo 2020, ha sido bicampeón mundial durante los campeonatos de Eugene 2022 y Belgrado 2022, se alzó hasta el punto más alto del pódium en el Europeo de Munich en 2002 y consiguió una doble medalla bajo techo en Torún 2021 y Estambul 2023.

Asimismo, el deportista consiguió hacerse con la medalla de plata en las pruebas realizadas en Moscú (2013) y en Pekín (2015), además de lograr la medalla de bronce en pista cubierta en el mismo año en Cuba, su país de origen.

Envuelto en polémicas

La carrera de Pichardo, además, siempre ha estado envuelta de polémicas. Uno de los episodios más significativos fue cuando recalcó que quería irse de Portugal para asegurar un buen futuro para su familia, creando incluso un conflicto en el Comité Olímpico luso: "Tengo que hacer algo por mi familia. Tengo tres hijas pequeñas que necesitan ir a la escuela y necesitan seguro médico. No quiero enojarme con nadie, pero quiero irme a otro lugar para continuar mi vida".

El atleta también cargó contra Nelson Évora, un saltador portugués nacido en Cabo Verde, tras afirmar que su país había "comprado a un atleta para tener resultados a corto plazo". "Me estás faltando al respeto. Ni soy una prostituta ni soy como tú. Cuando llegué a Portugal ya era campeón y nunca me habías ganado. Solo lo has hecho dos veces y tu mejor marca es 17,74. Salto más que tú en leggins y con gorra. Deja de hablar de mí, eres guapo, pero no soy gay. Soy mejor que tú, acéptalo", contestó Pedro Pablo en su cuenta oficial de Instagram.