Dennis González, la gran sensación de la sincronizada, denuncia comentarios homófobos: "No sé si estamos en el siglo XXI"

El español Dennis González, campeón de Europa en la rutina técnica de la modalidad de solo de natación artística y en dúo mixto libre, ha denunciado haber recibido muchos comentarios homófobos en las redes sociales.

"No me puedo ir a dormir tranquilo después de lo que acabo de ver ahora mismo. Han subido hace nada el vídeo de Teledeporte donde he quedado campeón de Europa y los comentarios son cosas... Yo no entiendo si estamos en el siglo XXI o en el X a.C", afirmó el campeón de Europa.

Además, Dennis González, también oro mundial, criticó esas acciones principalmente por las nuevas generaciones: "A mí me da igual, pero sé que un niño que esté empezando a hacer natación artística y reciba comentarios así le va a afectar".

"Me pica el puño", "Ay Dios mío...", "A ver cómo quitan el aceite de la piscina, la depuradora va a tener mucho trabajo", "Vaya pluma", "Se le escapa el aceite por la cabeza"... son algunos de los comentarios homófobos que ha recibido Dennis González.

Precisamente hace unos meses, el ahora campeón de Europa habló en 20 Minutos sobre el acoso que ha recibido por practicar natación sincronizada: "Dentro del deporte no tuve tantos problemas, más fuera. En realidad, no me afectó mucho porque pasaba totalmente de los comentarios porque, al final, sabía y tenía muy claro lo que tenía".