Álvaro Morata: "Mis hijos no entienden por qué hay gente que me tiene tanta rabia"

A escasos días del debut de España en la Eurocopa de Alemania, Álvaro Morata se sinceró en El Larguero y habló sobre si situación actual en el fútbol español y sus sensaciones de cara a la próxima temporada, dejando caer que su futuro está lejos del Atlético de Madrid.

"Para mí, lo más fácil sería no jugar en España. Por mi vida y por lo que tengo que vivir cada vez que salgo a la calle en nuestro país. Lo más fácil es irme a jugar fuera. Muchas veces mis hijos, de cinco años, no entienden por qué hay mucha gente que tiene esa rabia contra su padre", confesó el delantero.

Morata, exjugador de clubes como Real Madrid y Juventus y actual futbolista rojiblanco, se mostró extrañado por esa situación dejando claro que "a cualquiera le gustaría tener una trayectoria" como la suya.

Sobre las críticas y pitos que recibió en el Santiago Bernabéu cuando la selección española se enfrentó a Brasil, Morata no quiso hacer declaraciones. "Cuando termine la Eurocopa hablaré de todo eso... ahora no toca. No quiero dar la sensación de que soy un llorón".

"Si miras los últimos partidos de la Selección en España verás que hay momentos en los que lo he pasado mal. ¿Y por qué? Si soy un jugador que lleva la camiseta de España. Otra cosa es que luego falle un control...", añadió.

Además, el internacional español desveló la posibilidad que tuvo el pasado verano de salir del Atlético de Madrid: "Tenía ofertas económicamente mejores de grandes equipos, pero también tengo la ilusión de ganar cosas con el Atlético cuando veo a la gente cómo a nuestros partidos y a nuestras posibles victorias... pesa mucho eso".

En cuanto a su situación actual en el club madrileño, Morata cejó caer que su fin puede estar cerca por el objetivo de la directiva de buscar un nuevo jugador para su posición: "Si el Atleti quiere fichar a ocho delanteros, me imagino que no soy la prioridad del club".