Jerry West, el legendario jugador de la NBA que nunca quiso ser su logo

Oficialmente, el logo de la NBA es una silueta como otra cualquiera: un jugador hipotético, irreal, anónimo y sin rostro, que bota el balón. Sin embargo, extraoficialmente, todo el mundo sabe que el logo es la imagen de una de las primeras grandes leyendas de la liga: Jerry West, fallecido el miércoles a sus 86 años.

En 1969, la NBA contrató a Alan Siegel para diseñar un logotipo. Un año antes, lo había hecho para la liga de béisbol y las imágenes son muy similares. El logo de la MLB también es un jugador en blanco sobre un fondo rojo y azul, aunque la imagen no tiene características distintivas. En 2010, Siegel admitió la verdad al 'Los Angeles Times'. "Es Jerry West", confesó.

En concreto, se usó una imagen de West tomada por Wen Roberts en 1969. "Tenía un sabor agradable", dijo Siegel en 2010, "así que elegí esa fotografía y la calcamos. Era perfecta. Era vertical y tenía una sensación de movimiento. Era simplemente una de esas cosas que encajan".

En esa misma entrevista de 2010, Siegel compartió una explicación de por qué la liga se ha negado a reconocer el estatus de West como su logotipo: "Quieren institucionalizarlo en lugar de individualizarlo", repasó el diseñador. "Se ha convertido en un símbolo clásico y omnipresente al frente de su identidad y su programa de licencias que no quieren identificar con un solo jugador".

En una entrevista de 2017 con Aaron Dodson de 'The Undefeated', Siegel ofreció otra explicación: "Tal vez pensaron que West querría una tarifa", dijo. En 2021, Adam Silver, el mandamás de la NBA, dio su brazo a torcer: "Aunque nunca se ha declarado oficialmente que el logo es Jerry West, se parece mucho a él", reconoció Silver.

Jerry West, por su parte, no quería que se supiera su posición como logo de la liga de baloncesto estadounidense: "Ojalá nunca se hubiera sabido que yo soy el logo, de verdad", dijo West. "No me enteré hasta que el difunto comisionado me lo contó, Walter Kennedy, y luego el 'New York Times' publicó un gran artículo al respecto. Si fuera la NBA, realmente me avergonzaría. No me gusta hacer nada para llamar la atención. Simplemente no soy así, punto. Si quisieran cambiarlo, desearía que lo hicieran".