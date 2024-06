Estas han sido las ocho medallas que ha conquistado España en el Europeo de atletismo de Roma

Casi una decena de medallas ha conseguido España en el Europeo de Roma para avisar antes de los Juegos Olímpicos: el atletismo español está en su mejor momento y va a París buscando la gloria. Estas son todas las preseas que la delegación española ha logrado en Italia: dos oros, cuatro platas y cuatro bronces. Además de 29 finalistas, ha sido el balance de España en el Europeo de Roma. Aunque la gran victoriosa ha sido Italia al haber conseguido alzarse con 24 medallas.

Ana Peleteiro y Jordan Díaz, campeones de triple salto

Ana Peleteiro celebra su oro en el podio del Europeo de Roma. RFEA/MIGUELEZ TEAM

El de Ana Peleteiro fue el primer oro que la delegación española celebró en Roma. La atleta gallega se coronó en el Olímpico de Roma con un salto de 14,85 metros, su segunda mejor marca tras los 14,87 metros que le dieron el bronce en Tokio 2020. "Necesitaba ver a mi niña, la vi en el cuarto salto, me llenó de fuerza y me salió", confesó la de Ribeira sobre cuál había su secreto para volar.

Jordan Díaz, con la medalla de oro de campeón de Europa. RFEA/MIGUELEZ TEAM

En la misma disciplina, y en su debut con España, Jordan Díaz también se coronó campeón de Europa. Lo hizo batiendo al vigente campeón olímpico y europeo Pedro Pichardo, con un salto histórico: el hispano-cubano saltó 18,18 metros en su cuarto intento para firmar el tercer mejor salto de la historia del atletismo y destrozar el récord nacional.

La plata de Paul McGrath

Paul McGrath celebra su plata en el Europeo de Roma. LAPRESSE

España también celebró una medalla en los 20 kilómetros marcha: la de Paul McGrath. El joven de 22 años, campeón de Europa sub-20, en 2021, y sub-23, en 2023, cruzó la meta con un tiempo de 1:19.31 para unirse a una larga lista de atletas españoles —Álvaro Martín, Miguel Ángel López, Paquillo Fernández o Josep Marín— que han triunfado en esta categoría.

Mohamed Attaoui, subcampeón en 800 metros

Mohamed Attaoui, tras ganar la plata en 800 metros en el Europeo de Roma. EFE

Con una remontada —y un sprint final— espectacular, Mohamed Attaoui consiguió proclamarse campeón de Europa en Roma, parando el crono en 1:45.20, solo por detrás del francés Gabriel Tual. "Casi siempre en los últimos metros me hundo y aquí no me he hundido. Pensé que estaba soñando en la cama, así que muy contento", confesó el atleta cántabro tras colgarse la plata.

La primera medalla absoluta de Quique Llopis

Enrique Llopis, durante la semifinal del 110 metros vallas del Europeo de Roma. LAPRESSE

"No me lo acabo de creer. Ahora, a seguir trabajando como hasta ahora, a asimilar todo. He pegado un grito, liberar tensiones de algo que llevo tiempo buscando, que creo que podía conseguir. Me he quitado un gran peso de encima", aseguró Quique Llopis tras colgarse la medalla de plata en los 110 metros vallas, su primera presea en categoría absoluta, tras registrar un 13.16, su mejor marca personal.

Marta García inauguró el medallero español en Roma

Marta García, con la medalla de bronce, en el podio del 5.000 metros del Europeo de Roma. EFE

Marta García inauguró el medallero español en Roma con un bronce en la final de los 5.000 metros. La atleta leonesa se aferró al bronce en un apasionante kilómetro final, en el que peleó con la neerlandesa Maureen Koster y la finlandesa Nathalie Blomqvist, y cruzó la meta tercera, batiendo el récord nacional con un tiempo de 14:44.04.

El equipo femenino de media maratón, bronce en Roma

Fátima Ouhaddou Nafie, Lidia Campo, Meritxell Soler, Laura Luengo, Esther Navarrete y Laura Méndez, integrantes del equipo femenino español de media maraton, celebran el bronce en el Europeo de Roma. LAPRESSE

El equipo femenino español de media maratón, formado por Laura Luengo, Esther Navarrete, Fátima Ouhaddou, Lidia Campo, Laura Méndez y Meritxell Soler, logró la medalla de bronce en el Europeo de Roma, solo superadas por Gran Bretaña y Alemania.

Thierry Ndikumwenayo, bronce en los 10.000 metros

El español Thierry Ndikumwenayo. RFEA

Thierry Ndikumwenayo consiguió este miércoles la medalla de bronce en la prueba de 10.000 metros, gracias a un tiempo de 28:00.96, tras una final en la que fue de menos a más y logró adelantar al sueco Andreas Almgren en la recta final, justo antes de llegar a la meta. El oro fue para el suizo Dominic Lokinyomo Lobalu con una marca de 28:00.32, mientras que la plata fue para el francés Yann Schrub con 28:00.48.