Estos son los jugadores de fútbol para los que esta podría ser su última Eurocopa

Después de tres años esperando, este viernes comienza la Eurocopa 2024. Para la decimosexta edición del máximo torneo continental, que se celebra en Alemania, hasta 24 naciones buscarán alzarse con el trofeo de campeón tomando el relevo de Italia (ganado en 2021).

Algunos de los conjuntos que parten como favoritos son Francia, con Mbappé como estrella; Inglaterra, con Bellingham a la cabeza; o Alemania, con Toni Kroos en busca de terminar su carrera futbolística por todo lo alto tras una temporada inmejorable. Entre los conjuntos participantes en esta competición, no obstante, hay varios jugadores para quiénes podría ser su última participación en una Eurocopa. ¿Quiénes son?

Toni Kroos, Alemania

Uno de los nombres propios de esta lista es el alemán Toni Kroos. El jugador teutón, a pesar de no ser uno de los más mayores (34 años) de este registro, ya confirmó hace varias semanas que esta Eurocopa 2024 sería el torneo con el que pondría el broche de oro a su exitosa carrera.

El mediocampista decidió retirarse de su selección nacional en 2021, con tan solo 21 años. No obstante, tras despedirse por todo lo alto ganando la Champions con el Real Madrid, el '8' ha decidido protagonizar un last dance con su selección nacional para retirarse por todo lo alto, y quien sabe si optar a ser ganador del Balón de Oro.

Cristiano Ronaldo, Portugal

Tras la dura derrota que inundó de lágrimas los ojos de Cristiano Ronaldo en el pasado Mundial de Qatar de 2022, el luso manifestó que aquel sería su último mundial. No obstante, el flamante delantero aseguró que disputaría la Eurocopa 2024, el último torneo de selecciones que disputará con Portugal a sus 39 años.

Así, el de Madeira busca volver a alzar el trofeo que ya consiguió en 2016 y se convertirá, además, en el único jugador en haber jugado seis torneos de esta categoría. En los cinco anteriores, (2004, 2008, 2012, 2016, 2021) consiguió anotar 14 dianas para convertirse en el máximo goleador de la competición, un registro que buscará ampliar a partir del martes en tierras bávaras.

Luka Modrić, Croacia

Otro jugador que probablemente dispute su última Eurocopa es el incombustible Luka Modrić. El croata, de 38 años, al igual que su compañero en las filas del Real Madrid, Toni Kroos, busca poner el broche de oro a una temporada de ensueño.

A pesar de que su papel en el equipo blanco esta temporada ha sido más residual, el mediocampista ha cuajado buenas actuaciones, lo que le ha servido para volver a ser elegido para llevar el timón del conjunto balcánico una vez más. Así, 'Lukita', como se le conoce por algunos aficionados, buscará dar un paso más con su selección, a quien ya aupó hasta la final del Mundial de 2018.

Pepe, Portugal

Uno de los jugadores más veteranos que conforman esta lista es Pepe. El central del Oporto, a pesar de sus 41 años, ha cuajado una notable temporada en el conjunto luso en la que ha sido titular en la mayoría de los partidos. Su edad, como consecuencia, hace pensar que este torneo será el último que dispute con su país.

Ahora, sin embargo, en el ocaso de su carrera, el exjugador del Real Madrid, junto con Cristiano, busca aupar nuevamente a Portugal hasta la cima del fútbol continental tras haber sido un bastión fundamental en el equipo desde el año 2008.

Robert Lewandowski, Polonia

Otra de las figuras para quien podría ser su última Eurocopa es Robert Lewandowski. El delantero polaco del FC Barcelona nunca se ha pronunciado sobre el fin de su carrera a nivel de clubes ni a nivel internacional. No obstante, los años no pasan en vano y el '9' cumplirá los 36 años en septiembre.

A pesar de su edad, tampoco se puede descartar su participación en futuros torneos de selecciones. Así pues, el ex del Borussia Dortmund o Bayern de Múnich buscará impulsar a su equipo para lograr un buen resultado, algo que no ha conseguido en ocasiones anteriores con el conjunto nacional. No obstante, esto tendrá que ser a partir del segundo encuentro, pues un desgarro en el bíceps femoral le impedirá disputar, al menos, la primera cita.

Olivier Giroud, Francia

También se despide del máximo torneo continental Olivier Giroud, máximo goleador de la selección francesa. El delantero galo, de 37 años, pone fin así a una larga andadura con su selección nacional, con quien ya se coronó campeón del Mundial tras una notable actuación en la edición del 2018.

Ahora, el delantero que AC Milan, que después de este torneo fichará por el equipo estadounidense Los Ángeles FC, quiere resarcirse de la Eurocopa disputada en 2016, cuando Portugal le privó de hacerse con el trofeo.

Jesús Navas, España

Otra de las figuras que podría disputar su última Eurocopa es Jesús Navas. El jugador sevillano de 38 años ha sido convocado nuevamente por el seleccionador Luis de la Fuente para defender al conjunto nacional. Así, el sevillano volverá a vestir 'la roja' tras una presencia irregular en el equipo.

A pesar de este aspecto, el lateral derecho fue una pieza importante en el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012 conquistadas por España. Ahora, en la recta final de su carrera, el hispalense vuelve al equipo, aunque todo hace indicar que no disfrutará de muchos minutos, pues el lateral derecho titular del conjunto será Daniel Carvajal.

Thomas Müller, Alemania

Otro de los máximos exponentes del fútbol europeo para quien podría ser su última Eurocopa es Thomas Müller. El delantero bávaro afronta su cuarto torneo de este tipo (tras 2012, 2016 y 2021) con 34 años, por lo que parece poco probable que pueda disputar la edición de 2028.

El jugador del Bayern de Múnich buscará dar lo máximo de sí tras jugar un papel fundamental en su equipo nacional, lo que llevó a Alemania a convertirse en campeona del mundo en 2014 tras derrotar en la final a la Argentina de Leo Messi.