Las estrellas emergentes de la Eurocopa 2024: Lamine Yamal, Arda Güler o Xavi Simons serán los jugadores a seguir

Cada gran torneo internacional es una gran oportunidad para que los aficionados al fútbol vean a jugadores con los que no tienen una gran conexión previa, puede porque no jueguen en una competición o equipo con el que estén familiarizados, o porque se trata de jóvenes estrellas que aún no han copado titulares en la prensa deportiva. Esta Eurocopa de Alemania se presenta como el momento perfecto para conocer a alguna de las grandes estrellas del futuro del fútbol.

Lamine Yamal | España

A pesar de su extrema juventud (aún tiene 16 años) Lamine Yamal llega a la Eurocopa como uno de los mejores jugadores de la selección española en su primer gran torneo internacional. Los aficionados de la liga española conocen al extremo derecho de sobra, pero este será un escaparate mundial perfecto para el atacante español.

Lamine Yamal en un amistoso frente a Brasil AFP7 vía Europa Press

El jugador del Barça debería convertirse en la punta de lanza de la selección española en el futuro, lo que no debería ser un problema si alcanza su potencial y no es víctima de las lesiones. Las posibilidades de España para levantar su cuarta Eurocopa dependen en buena parte de Yamal, un jugador que compagina la concentración con sus últimos exámenes de 4º de la ESO.

Arda Güler | Turquía

El futbolista del Real Madrid no ha disputado muchos partidos durante la temporada 2023/2024, pero cada vez que se ha vestido de corto ha dado una muy buena impresión. 6 goles en menos de 400 minutos abalan su sorprendente actuación en liga.

Arda Güler en un amistoso frente a Austria Getty Images

Turquía espera obtener un buen rendimiento de uno de los mejores suplentes de la última temporada, que con desparpajo, regate y mucho gol, puede ser crucial para una selección turca con esperanzas renovadas y un núcleo joven que el zurdo de 19 años deberá liderar en los próximos años.

Benjamin Sesko | Eslovenia



Eslovenia no es una gran potencia futbolística en Europa, pero la selección liderada por Jan Oblak por fin tiene otro jugador en el que confiar en las grandes competiciones internacionales: Benjamin Sesko, el delantero centro del RB Leipzig.

Benjamin Sesko controla el balón en un encuentro frente a Bulgaria Getty Images

A pesar de ser pretendido por grandes europeos como el Arsenal, Sesko ha renovado con su actual club, aunque su capacidad goleadora y su 1,95 de altura no solo son cruciales para una Eslovenia que nunca ha pasado de fase de grupos en un torneo relevante, también para atraer a posibles compradores, pues todo equipo al que le falte un '9' pondrá sus ojos en el gigante esloveno.

Dominik Szoboszlai | Hungría



Szoboszlai es, posiblemente, el jugador más contrastado de esta lista. Perteneciente a una generación húngara que aspira a devolver la gloria futbolística a los 'Magiares', el centrocampista despuntó hace ya dos temporadas en las filas del Leipzig, por lo que fue fichado en el verano de 2023 por el Liverpool.

Szoboszlai, con Hungría, juega contra Irlanda Ben McShane

El húngaro de 23 años es un jugador muy polivalente, ya que puede partir desde la posición de interior, caer a las bandas y llegar contundentemente al área rival. Además, cuenta con un gran disparo de larga distancia, así como un sorprendente primer toque, tanto en el pase como en la definición. Ojo con Hungría...

Mykhaylo Mudryk | Ucrania

El fichaje de Mudryk por el Chelsea en enero de 2023 se convirtió rápidamente en uno de los más confusos, para muchos aficionados, de los últimos tiempos. El Shakhtar Donetsk recibió 70 millones de euros (+30 en variables) por un jugador que el mundo desconocía.

Centro de Mudryk frente a Alemania dpa/picture alliance via Getty I

Aun así, y a pesar de que el rendimiento del extremo izquierdo de 23 años no ha sido destacable en la Premier, sus condiciones físicas y su calidad técnica pueden explotar en cualquier momento, y cuándo mejor que en una Eurocopa en la que Ucrania tiene todas las papeletas de dar la campanada gracias a su núcleo de jugadores de LaLiga (Dobvyk, Tsygankov, Lunin...)

Radu Dragusin | Rumanía

Después de una fantástica actuación durante la primera parte de la temporada con el Genoa, el Tottenham apostó por Dragusin en enero, y a pesar de no haberse ganado aún la titularidad en el equipo londinense, el central rumano ya tiene una de las mejores proyecciones entre los zagueros de la Premier League.

Radu Dragusin en un partido amistoso frente a Liechtenstein VASILE MIHAI-ANTONIO

La selección rumana es especialmente rocosa, apenas encajando 5 goles en los 10 partidos de clasificación para la Eurocopa, sin perder ninguno de dichos encuentros. Dragusin es el ancla de dicha defensa, pudiendo jugar por el centro o progresar por la banda derecha, y aspira a devolverle a Rumanía su relativo éxito en competiciones internacionales.

Rasmus Hojlund | Dinamarca

El delantero centro de 21 años del Manchester United llegó en verano de 2023 a la Premier League como respuesta de los Diablos Rojos a Erling Haaland, aunque su primera temporada no ha estado al nivel que los más optimistas del lado rojo de Manchester esperaban.

Carrera de Rasmus Hojlund con su selección, Dinamarca STUART FRANKLIN

Aun así, su buena actuación en Champions, con 5 goles, fueron lo único positivo que el United pudo mostrar en su eliminación en fase de grupos. La potencia física es la gran característica de Hojlund, que si perfecciona su juego aéreo, puede ayudar a Dinamarca a volver a sorprender a Europa.

Xavi Simons | Holanda

Muy conocido en España por su paso por la cantera del Barça, Simons, de 21 años, ha completado una gran temporada en el Leipzig. Para la próxima temporada volverá al club que posee sus derechos, el PSG, para ser uno de los grandes baluartes de la reconstrucción del club tras la marcha de Kylian Mbappé al Real Madrid.

Xavi Simons con la camiseta de la selección holandesa. NurPhoto via Getty Images

Agilidad, recorrido, definición, regate y polivalencia son las grandes cualidades de Xavi Simons, un futbolista por el que suspira media Europa, y por cuyas botas pasa el devenir de una selección holandesa corta de recursos para este torneo, en el que no podrán contar con Frenkie De Jong.

Adam Hlozek | República Checa

República Checa es una de las selecciones jóvenes con mayor expectación de la Eurocopa, y una de las razones es el mediapunta del Bayer Leverkusen de 21 años Adam Hlozek.

Adam Hlozek en la Nations League Thomas Eisenhuth

A pesar de no haber sido titular para Xabi Alonso, el técnico sí ha contado con él para los partidos más importantes de la temporada. Hlozek puede ser un gran revulsivo en la Euro, pues su 1,88 le convierten en una amenaza aérea, y su capacidad de ocupar prácticamente cualquier posición en fase ofensiva le imponen como una opción a considerar en cualquier alineación o sustitución por parte de los checos.