Ilia Topuria y su mentalidad ganadora: "Si alguien lo ha podido hacer, yo también"

Ilia Topuria se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva. El actual campeón del peso pluma de la UFC se hizo con el cinturón tras derrotar a Alexander Volkanovski el pasado 17 de febrero y pasó a la historia como el primer español en conseguir una hazaña semejante. Por el momento se encuentra a la espera de confirmación de su próxima pelea, en la que defenderá el título por primera vez.

Mientras tanto, el mediático deportista se ha convertido en portada de la revista 'El Club del Deportista', donde ha concedido una entrevista en la que se abordan numerosos aspectos relacionados con su vida. Uno de los más controvertidos es el de la retirada, y es que parece extraño que siendo tan joven —tiene solo 27 años— y en un momento tan dulce de su carrera reflexione sobre esto. Sin embargo, el hispano-georgiano lo tiene claro y sabe que no será uno de esos luchadores que combaten hasta los 40 años.

De hecho, para Topuria —que lleva practicando este deporte desde los 15 años—la edad ideal para dejar las MMA serían los 32, aunque no duda en que se retiraría en el momento en que deje de disfrutarlo. "De momento lo estoy disfrutando mucho, no sé cuándo será ese día en el que diga 'esto ya no me divierte'", asegura el luchador alicantino.

Nada es imposible

La fuerte mentalidad del actual campeón de UFC es uno de sus rasgos más característicos. También una de las herramientas que le han llevado a la cima de las artes marciales mixtas. "Mi mentalidad siempre ha sido simple: si alguien lo ha podido hacer, yo también lo puedo hacer; si nadie lo ha hecho, puedo ser el primero en hacerlo”, explica Topuria. Y es que para el hispano-gerogiano no hay nada imposible, sólo aquello que creemos que no podemos hacer.

Si alguien lo ha podido hacer, yo también lo puedo hacer; si nadie lo ha hecho, puedo ser el primero en hacerlo"

"Creo desde el fondo de mi corazón que no hay nada imposible en la vida", afirma el luchador del Climent Club. "Si alguien como tú y yo de carne y hueso salió un día, vio una luna ahí arriba, preparó una nave espacial, subió arriba solo para pisarla, con una máquina que lo esperara y lo devolviera a la Tierra, ¿qué es imposible en esta vida?", sentencia.

Por el momento, a la espera de cumplir nuevos sueños y retos, Topuria ha pasado unos días de vacaciones en Ibiza antes de retomar la preparación para su siguiente combate y de convertirse en padre por segunda vez.