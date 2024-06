Dani Carvajal no solo es una pieza clave en el Real Madrid, sino también en la selección española, además de ser, para muchos, considerado el mejor lateral derecho del mundo. No obstante, no siempre ha sido así y es que el defensa ha progresado a lo largo de los años y ahora ha confesado cuáles han sido sus secretos para, a sus 32 años, estar en lo más alto.

El futbolista, que ahora se enfrenta a intentar conquistar una nueva Eurocopa con la selección, ha confesado cómo le marcó una frase que le dijo Zinedine Zidane, la cual le ha llevado a intentar mejorar. "Decía que hasta el último día antes de que te retiras puedes mejorar. Se me quedó grabada. El fútbol evoluciona y siempre tienes cosas que mejorar. Ahora es algo más físico y te tienes que adaptar", comenzaba diciendo el futbolista en una entrevista con Marca.

"Todo es mejorable. Se puede mejorar en lo táctico, si he metido siete goles, ¿por qué no voy a llegar a 10?, si hemos encajado tres en los que estaba implicado que sea dos o uno. Siempre se puede mejorar", aseguraba el jugador del Real Madrid.

Carvajal siempre ha confiado en sí mismo, al igual que su círculo más cercano, algo que, sumado a su rendimiento, ha sido clave: "A nivel de confianza siempre me he sentido el mejor. Para mí, para mi círculo, mi mujer. Tienes que creerlo así. A nivel de éxitos puede estar entre los más destacados. Pero lo que de verdad valoro es hacer una gran temporada, hacer con 32 años buenos partidos, ser protagonista, marcar en la final".

Asimismo, el futbolista también ha confesado cómo la paternidad ha hecho que vea el mundo desde otra perspectiva: "Me ha liberado que el fútbol no sea tan obsesivo para mí. Tienes tus hijos y el prisma de la vida cambia. No es que el fútbol pase a un segundo plano, es no tenerlo con tanta obsesión, tanta relevancia. Eso ha hecho que juegue más liberado".

Por último, ha hablado de cómo ve a la selección de cara a esta Eurocopa y las opciones que cree que tienen: "Sí. Creo que la gente no asuma de puertas hacia afuera, que no seamos favoritos, pero esto nos favorece".