Piques, dardos envenenados y una discusión que casi llega a las manos: la mala relación entre Jordan Diaz y Pichardo por el oro

El oro de Jordan Díaz en el Campeonato de Europa de atletismo esconde una gran rivalidad en el tripe salto. El hispano-cubano de 23 años quedó por delante en la final de Pedro Pichardo, quien también nació en Cuba, pero defensor de los colores de Portugal, y todo ello tras un gran pique durante la semana que sacó a la luz la mala relación entre ambos.

El nacionalizado español desveló el pasado lunes que no habla nada con su compatriota, siendo las dos grandes estrellas del triple salto. "¿Qué ha pasado entre nosotros? No ha pasado nada, solo que él es un poco peculiar", afirmó Jordan.

"Él tiene su carácter y yo tengo el mío. El que no me quiera hablar que no me hable. Yo no tengo problemas con nadie", añadió. Ante la pregunta de si eso podía ser un punto débil por parte de Pichardo, Díaz dijo con contundencia: "¿Miedo? Pregúntaselo a él".

El español retó a su rival antes de la final disputada este martes. "Que salte 18 metros, que yo saltaré 18,01", dejó claro. Y vaya si lo hizo. Pero antes, el portugués le respondió fuera de la pista.

"¿Un duelo entre ambos? Preguntadle al chico porque el último campeón soy yo", explicó Pichardo, que se encendió con Jordan en el comedor del hotel casi llegando incluso a las manos.

El portugués fue a reprochar a Jordan Díaz sus palabras en la zona mixta. "No vuelvas a hablar de mí en tu vida", le dijo con tono amenazante. Seguidamente se encararon, les tuvieron que separar y se retaron para la final.

Antes de la final, Díaz reconoció su posición con un dardo a su rival: "Él es el campeón y yo soy el nuevo que viene a quitarle el trono". El resto ya es historia.

"Es complicado atacar 18,04 m, es una marca seria. Pero se ha luchado, se ha logrado y toca un objetivo importante que París, que va a ser una guerra campal bastante chunga", sentenció Jordan tras colgarse el oro.

El oro de Jordan desata el polvorín

Horas después de conseguir Jordan el oro, Pichardo cuestionó la marca del hispano-cubano. El portugués aseguró que "en una competición de este nivel no es normal hacer una gran marca con la regla electrónica apagada" y se preguntó "cómo sabemos que realmente fueron 18,18 metros".

"¿Por qué [la regla] se conectó en su 17,96 y no en el gran salto? Un minuto después de su gran salto la regla volvió a funcionar y casualmente yo fui el siguiente en saltar. ¿Cómo es posible? ¿Por qué se apagó la regla electrónica en ese momento? ¿Cómo sabemos que realmente fueron 18,18 metros?", añadió.

Tras las quejas de Pichardo, Jordan Diaz afirmó en Marca no entender a su rival: "No entiendo por qué lo ha hecho Pichardo. Se enfadó por algo que era obvio, porque si vengo a una competición vengo a ganar aunque tú seas el campeón olímpico. Pero bueno, él lo entendió como un ataque y no le doy más vueltas. Él a sus cosas y yo a lo mío".