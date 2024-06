El alucinante e histórico salto de Jordan Díaz: así ganó el oro en el Europeo de Roma

Historia. Es lo que hizo este martes el español Jordan Díaz al conquistar la medalla de oro en la final de triple salto del Campeonato de Europa de atletismo disputado en Roma. A sus 23 años, y tras debutar con España como el mejor de entre los finalistas, con un espectacular 18,18 logró imponerse al portugués Pedro Pichardo (17,92) y del francés Anaël-Thomas Gogois (17,38).

En su primer salto, el atleta nacido en La Habana (Cuba) ya voló para imponerse a sus rivales con un gran 17,56, marca de la temporada. El portugués Pichardo le puso en aprietos al lograr en su segundo salto un 18,04, récord del campeonato.

El pupilo de Iván Pedroso respondió a la apuesta de su rival con un 17,82 que le dejó en segundo puesto. Después cayó un nulo, pero en su cuarto salto voló para romper el récord de España con un impresionante 17,96.

🥹Una secuencia para la historia del atletismo español.



⚡️Jordan Díaz ha batido el récord de España en su cuarto intento con un registro de 17,96.



🔥El español ha dinamitado la final con una marca de 18,18 en su siguiente salto, la TERCERA MEJOR MARCA DE LA HISTORIA. #Roma2024 pic.twitter.com/enGDGfZRJ2 — Teledeporte (@teledeporte) June 11, 2024

En el quinto llegó lo mejor: la medalla de oro. El hispano-cubano sorprendió a Europa entera con un espectacular salto con el que marcó 18,18. Así superó el récord que justo antes había marcado Pichardo.

"Me llegó esto aquí como anillo al dedo y he tenido que aprovecharlo en todos los momentos. Y la verdad estoy muy contento, no sé ni qué más decir, es que estoy... estoy emocionado", declaró Díaz después.

"Estoy contento por todo a la vez", aludió tanto al oro como al nuevo récord de España. "La verdad es que ha sido una competición de ensueño, el debut soñado para cualquier atleta. Y bueno, no soy consciente de lo que he hecho, no he visto nada, pero sé que ha sido algo increíble", comentó desde el Estadio Olímpico de Roma.