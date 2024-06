Quién es Jordan Díaz, el atleta que se marchó de Cuba y renunció a unos Juegos Olímpicos para triunfar con España

Jordan Díaz se ha convertido en la gran sensación del deporte español tras coronarse campeón de Europa de triple salto en Roma. El atleta consiguió destronar al luso Pedro Pichardo, vigente campeón, después de firmar el tercer mejor salto en la historia del campeonato (18,18 metros) y destrozar por completo la marca nacional.

"Es un debut soñado. Parecía bastante complicado. Esta competición me ha llevado al límite. No imaginaba saltar tanto, es una marca seria. He sentido un poco de presión y más con todo lo que se ha formado en las redes sociales. Tenía que luchar y dar lo mejor de mí" aseguró Jordan tras lograr la séptima (la segunda de oro) medalla para España en el Campeonato de Europa.

Asimismo, quiso hacer referencia a la decisión que le "cambió la vida": "He tomado la decisión correcta de venir a España. Vamos a soñar con París (Juegos Olímpicos). Soñar no cuesta nada...". La determinación de dar un paso al frente, dejar su país, familia y amigos y renunciar a la pasada cita olímpica de Tokio para representar a España ha tenido el premio merecido por el deportista de origen cubano casi tres años después, en aquel momento donde aterrizó en el aeropuerto de Barajas (Madrid) un 28 de junio del 2021.

Una marca histórica

El Gobierno español, en febrero del 2022, concedió a Jordan Díaz la nacionalidad y World Athletics, durante el pasado mes de abril, dio luz verde para que el atleta nacido en La Habana (Cuba, 2001) pudiera realizar el sueño de su vida: debutar con España. El estreno del deportista con la elástica española, a priori, estaba previsto realizarse en los próximos Juegos Olímpicos de París, pero la insistencia de Díaz hizo que se adelantara la decisión tras haber transcurrido casi tres años desde su llegada y casi cinco de su última competición con el equipo cubano.

A partir ese momento, lo demás es historia: Jordan, con sus 18,18 metros logrados en triple salto, se ha convertido en el tercer atleta de la historia en saltar por encima de los 18,17 metros, solo por detrás de Christian Taylor, que se hasta 18,21 durante el pasado 27 de agosto de 2015 en Pekín, y Jonathan Edwards, el cual firmó la plusmarca mundial de este deporte con 18,29 metros durante el 7 de agosto del 1995.

Un futuro prometedor

El atleta, que dejó el salto de altura a los 16 años para especializarse en el triple salto, hizo su primera aparición notable en el año 2017, momento donde logró colgarse la medalla de oro en la prueba de triple salto en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-18, con una impresionante marca de 17,30 metros. Un año después, Díaz volvería a repetir su logro tras salir campeón en el Campeonato Sub-20 celebrado en Finlandia.

En 2021, Jordan decidió no volver a Cuba tras finalizar una prueba en Castellón y se estableció en España para formar parte del grupo de atletas constituido por Iván Pedroso, una leyenda del salto de longitud y que ha dirigido a talentos de la talla de Ana Peleteiro, Fátima Diamé, Yulimar Rojas o Tiago Pereira.

Jordan, tres años después de tomar la "mejor decisión de su vida", se encuentra a las puertas de unos Juegos Olímpicos tras lograr su mayor éxito en el mundo del atletismo y no cabe duda de que, a sus 23 años de edad, está más que preparado para luchar por una medalla de oro en París.