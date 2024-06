Las grandes ausencias de la Eurocopa de Alemania: De Jong, Alaba, Courtois, Gavi...

Este viernes arranca la Eurocopa de Alemania 2024, una esperadísima cita continental que contará con grandes estrellas y que, a la vez, estará marcada por grandes ausencias a causa de las lesiones. De Jong, Alaba, Courtois, Gavi... son solo algunos de los nombres a los que la mala fortuna les ha impedido tomar partido en la lucha por el título.

De Jong, baja sensible de última hora



Frenkie de Jong. AFP7 vía Europa Press

Frenkie De Jong se convirtió a última hora de este lunes en la gran ausencia de última hora de Países Bajos tras no recuperarse a tiempo de una lesión sufrida con el FC Barcelona, un problema que se suma a la también reciente baja de Koopmeiners. Doble problema para Roland Koeman.

David Alaba, el pilar de Austria

David Alaba. Dan Minto

El hecho de que su ausencia se conociera desde hace meses no la hace más sensible para su equipo, Austria, un combinado en el que el central del Real Madrid se involucra en todo el campo. Alaba, lesionado tras romperse el cruzado en diciembre, no ha llegado a tiempo y su ausencia podría ser clave para el devenir de su selección.

Lucas Hernández, un boquete en la defensa gala

Lucas Hernandez maneja el balón ante Alemania. EFE

El lateral del PSG sufrió una dura lesión en el duelo de ida de las semifinales de la Champions ante el Borussia Dortmund y fue operado de inmediato, intervención que significó su automática renuncia a la Eurocopa de Alemania.

Courtois no llega al mejor nivel

Thibaut Courtois. Joaquin Corchero

Apuró para estar en la final de la Champions, pero su estado actual tras la rotura del ligamento cruzado que le hizo perderse prácticamente la totalidad de la temporada regular le impide rendir al 100% en la carga extra que supone la competición estival.

Gavi e Isco, dos indiscutibles en la enfermería

Gavi, antes de lesionarse en el encuentro ante Georgia. Getty Images

Como en el caso de Courtois, una rotura del ligamento cruzado dejó a Gavi, uno de los indiscutibles de La Roja 'K.O'. Luis de la Fuente se fijó en Isco para reforzar la posición, pero una inoportuna lesión en un lance durante el duelo Las Palmas - Betis acabó con las esperanzas del malagueño de coger el que podría haber sido el último tren de la selección española.

Maguire se encuentra "devastado" por su ausencia

Harry Maguire EFE

El central inglés no terminó la temporada con el Manchester United por culpa de una lesión en la pantorrilla. Trabajó para recuperarse, pero no le valió para llegar a tiempo y se convirtió en uno de los muchos descartes de Gareth Southgate: Grealish, J. Sancho, Sterling, Rashford y R. James...

"Estoy devastado tras no ser seleccionado para representar a Inglaterra en la Euro este verano. Pese a mi mejor esfuerzo, no he podido recuperarme de la lesión en mi pantorrilla. Quizá me exigí demasiado para poder entrar en la convocatoria. Estoy destrozado", desveló el defensor en sus redes sociales.

Lewandowski, entre algodones

Robert Lewandowski con la selección de Polonia. Foto Olimpik

Es el último gran susto de la Eurocopa, pues Robert Lewandowski tuvo que abandonar este lunes el césped en un amistoso del que solo disputó media hora. No llegará al primer partido y es duda para el segundo, muy malas noticias para un equipo que ya perdió a Milik y que podría sufrir también la baja de Piatek.