El emotivo mensaje de Dani Arce al acabar quinto en los 3.000 obstáculos: "Mamá, lo he intentado, pero no ha podido ser"

Dani Arce era favorito para conquistar el oro en los 3.000 obstáculos del Europeo de Roma, sin embargo, a veces, simplemente no puede ser y terminó quinto. El burgalés, tras su participación, no puedo evitar emocionarse por haberlo intentado por él, pero sobre todo por su familia.

Lo dio todo durante un kilómetro y medio en el que tiró del grupo, en persecución del italiano Osama Zoghalami, y lo paró en la recta definitiva, donde no pudo contra los franceses Aleix Miellet y Djilali Bedrani ni tampoco contra los alemanes Karl Bebendorf y Frederik Ruppert.

"Cada uno corre la carrera como quiere. Hay unos que juegan más a la defensiva pensando en la medalla, yo he pensado en ir a por el oro y no me arrepiento. Yo he dado todo lo que tenía, pero he llegado a la última recta y no tenía nada", comenzaba diciendo Arce en la zona mixta ante los micrófonos del Corredor.

Siempre, siempre, siempre en el equipo de @danielarce_.



Emocionante zona mixta la del burgalés, un quinto de Europa que vino a por el oro y peleó por él como nadie.

Asimismo, confiesa que, a pesar del resultado, su familia siempre le va a apoyar: "Mi psicóloga, mi madre seguro que está contenta. Ella me ha dicho que viniera a por el oro, pero no ha podido ser. Así que mamá lo he intentado, pero no ha podido ser".

"He venido a por el oro porque no lo sueño yo, lo sueña mucha gente por suerte, aunque han sido unos días muy difíciles por el catarro y no me ha hecho llegar en las condiciones que quería. Pero bueno, tengo a la mejor psicóloga del mundo que es mi madre y ya nada me va a parar, así que nos vemos en la siguiente", confesaba entre lágrimas Arce.

Lo cierto es que el español ha atravesado un catarro y ha estado tomando medicación estos días, algo que le ha impedido estar en plenitud de condiciones físicas.