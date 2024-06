Carlos Alcaraz marca en rojo su prioridad tras conquistar Roland Garros: "Este año elegiría un oro olímpico"

Carlos Alcaraz posó este lunes en la Philippe Chatrier con la Copa de los Mosqueteros de Roland Garros en la habitual sesión de fotos de los campeones para, después, ofrecer sus impresiones de la conquista del gran torneo de tierra batida en la pista donde espera volver a pelear por el oro olímpico dentro de poco más de un mes.

El murciano, aún incrédulo por su logro, desveló la celebración del título junto a su familia y amigos este domingo por la noche en la que hizo "todo lo que no había hecho durante el torneo", como "brindar con champán" por el éxito en su tercera final de Grand Slam.

También se pronunció sobre sus próximos objetivos, pues antes de los Juegos Olímpicos de París deberá pensar la estrategia para defender los títulos de Queen's y Wimbledon del pasado curso. "En principio voy a Queen's, Wimbledon y los Juegos si todo va bien", dijo sobre un calendario que podría variar, pues tiene claro que su prioridad son los Juegos porque "son cada cuatro años y representas a todo un país" y porque "este año elegiría un oro olímpico" antes que Wimbledon.

En cualquier caso, antes de afrontar nuevos retos, el murciano hizo especial hincapié en la necesidad de "disfrutar este tipo de momentos después de todo el trabajo y el sufrimiento", especialmente después del calvario que ha vivido en los últimos tiempos con la última lesión en el antebrazo.

"Mentalmente fue una angustia porque al final el antebrazo, el brazo derecho, lo usas para todo. Yo que imprimo mucha velocidad, mucha fuerza en cada golpeo, pues el antebrazo sufre mucho. Entonces es una zona que me preocupaba", recordó sobre unas molestias ya desaparecidas que le han liberado para seguir en el camino y llegar, algún día, a la altura del Big Three.

"He visto vídeos, pero no puedo compararme con ellos cuando tenían mi edad. Al final, no importa lo que hayas conseguido a esta edad si me estanco aquí. Quiero seguir en la carrera, seguir creciendo y llegar adonde están Djokovic, Rafa y Federer. Los buenos y los cracks han seguido su carrera mejorando y mejorando hasta llegar a 38 o 37 años en su mejor momento", analizó antes de dejar una reflexión final sobre la clave del éxito.

"Yo creo que la cabeza. Aguantar durante años en lo más arriba del ránking, peleando por grandes títulos año tras año, lidiando con la presión, con las lesiones y tener esa continuidad es algo que pocos logran. Así que yo creo que es la fortaleza mental", finalizó.