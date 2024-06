El puntazo de la final entre Alcaraz y Zverev marcado por el grito de Juan Carlos Ferrero, el entrenador del español: "¡Llegas, llegas!"

La final de Roland Garros que están disputando Carlos Alcaraz y Alexander Zverev está dejando un buen número de momentos inolvidables, producto de la tensión y la gran calidad de ambos contendientes.

Uno de los más emotivos ha tenido lugar durante el quinto set, con el alemán al resto y tres puntos de break a su favor. En uno de esos lances, Zverev ha protestado enérgicamente un saque de Alcaraz que él consideraba fuera, repitiendo varias veces "no way, no way". El árbitro, finalmente, ha ordenado repetir el saque.

Pero justo después ha llegado uno de los grandes puntos del partido, un intenso intercambio, con Zverev al ataque rematando una y otra vez, hasta cinco, y Alcaraz llegando a cualquier pelota que el de Hamburgo mandaba contra él. El público contenía la tensión, y el que no pudo hacerlo fue precisamente el entrenador del murciano, Juan Carlos Ferrero: "¡Llegas, llegas!", le gritó a su pupilo en medio del intercambio. Finalmente, Alcaraz no pudo llegar a la última bola.