Fichajes como el de Mbappé por el Real Madrid serán "el clavo en el ataúd del fútbol" según el director deportivo del Bayern

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid continúa creando reacciones de distintas figuras importantes del mundo del fútbol. Tras las palabras de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, que aseguraba el pasado martes que le "gusta más nuestra filosofía deportiva de formar un equipo con jugadores de aquí", ha llegado el turno de Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich.

El dirigente del conjunto bávaro, en una entrevista con el periódico alemán 'Sueddeutsche Zeitung', expresó su desagrado por el fichaje de la superestrella francesa: “Puedes siempre volverte más avaricioso con el dinero, pero todos los que son avariciosos con el dinero gradualmente se convertirán en el clavo en el ataúd del fútbol. Si en algún momento todo el dinero sale [del mercado de fichajes], entonces no quedará nada con lo que hacer negocios. Estamos hablando de cientos de millones. Es demasiado y en algún momento tienes la sensación de que va a estallar”.

Eberl ha reivindicado también la situación económica del Bayern de Múnich a pesar de su decepcionante temporada en la Bundesliga, en la que Bayer Leverkusen y Stuttgart quedaron por delante: “Por supuesto, sé que no me aplaudirán aquí si terminamos quintos, pero nuestra cuenta ha aumentado. Solo quieres armonizar ambas cosas. El Bayern ha logrado hacerlo una y otra vez. Por supuesto, también quiero tener éxito. Como la persona responsable del área deportiva, también estoy en este dilema”.

En cuanto al mercado de fichajes, el directivo alemán advirtió sobre los peligros derivados de fichajes como el de Kylian Mbappé, en el que no ha habido suma alguna por el traspaso recibida por el PSG: “En algún momento estará sobresaturado [el mercado] y Arabia Saudita vendrá. Eso no me transmite buenas sensaciones. Tengo que decir eso para ser justo, pero ese es el mercado ahora mismo. El dinero está saliendo del mercado. Ningún club se beneficia de esto. Los jugadores, las familias, los agentes, todos se benefician, pero no los clubes. En el pasado, al menos los clubes se beneficiaban. El dinero permanecía en el ciclo y eso cada vez irá a menos”, sentenció el director deportivo del Bayern.