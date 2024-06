El comentario viral de Doncic sobre el fichaje de Mbappé por el Real Madrid: "Ya lo sabía"

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid revolucionó el mundo del fútbol a pocas semanas de que arrancase la Eurocopa de Alemania, y ha traspasado todas las fronteras hasta aterrizar en la NBA, concretamente en las Finales.

Ha sido un exintegrante y madridista de cuna, Luka Doncic, el que se ha pronunciado sobre la llegada del delantero francés al Santiago Bernabéu con un comentario que no ha dejado indiferente a nadie.

"Ya lo sabía", ha dicho el jugador de los Dallas Mavericks como si nada, dejando escapar una pequeña sonrisa. El base esloveno, además, ha revelado que aún no ha podido intercambiar impresiones con el ya exjugador del Paris Saint-Germain: "No he hablado con él todavía, no desde que firmó".

Doncic saltará al TD Garden de Boston en la madrugada de este lunes para disputar el segundo partido de las Finales de la NBA, que, por el momento, caen del lado de los Celtics. La franquicia de Massachusetts venció a los Mavs por 107-89 en el primer duelo de la serie.