La reflexión de Gündogan con 'dardo' para Xavi: "Un entrenador realmente bueno puede hacer que un equipo sobresalga"

Ilkay Gündogan ha acaparado la atención de los medios de comunicación en los días previos a la Eurocopa de Alemania, pues más allá de responder a la encuesta 'racista' sobre los jugadores de la seleción que escandaliza al país dejó una reflexión en clave Barça con un 'dardo' para Xavi Hernández, ya exentrenador culé.

El centrocampista, capitán de la selección alemana, volvió a repasar el momento de la temporada en la que su dura autocrítica tras caer derrotados ante el PSG en la Champions League le enfrentó a su compañero de equipo Ronald Araujo.

"[En ese momento] Hablé de nosotros como equipo y no solo de Ronald, si miras la entrevista completa. Yo mismo cometo errores y lo admito. Si no estás preparado para esto, no podrás tener éxito", dijo con dureza en una entrevista ofrecida a medios locales el exjugador del Manchester City.

A esas palabras añadió, además, una reflexión sobre la influencia de los entrenadores en el equipo de la que se extrae, entre líneas, un 'palo' a Xavi Hernández al alabar la labor de un compatriota del de Terrassa, Xabi Alonso.

"Entre el 70% y el 80%", respondió el futbolista al ser preguntado sobre el porcentaje del éxito de un equipo que realmente depende de un entrenador. "Los entrenadores crean el modelo completo que sigue el equipo. Un entrenador realmente bueno puede hacer que un equipo sobresalga y hacer que un jugador sea más grande de lo que ya es.En Leverkusen, Alonso convirtió a Grimaldo en un jugador de primer nivel en la liga. Nadie se fijaba en él antes de la temporada", zanjó al respecto del entrenador ahora ya sin equipo tras ser cesado por Joan Laporta.