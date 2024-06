Fernando Carro se marcha en silla de ruedas tras estamparse contra una valla en los 3.000 obstáculos del Europeo de Roma

Fernando Carro ha sufrido un terrible golpe contra una valla en los 3.000 obstáculos del Campeonato de Europa de Atletismo de Roma este sábado y ha tenido que abandonar la pista en silla de ruedas.

El atleta había comenzado muy bien la carrera en el grupo que lideraba la prueba. No obstante, a mitad de recorrido comenzó a sufrir, se desfondó y, tras quedarse cortado, se retiró en la última vuelta tras sufrir un tirón en un isquiotibial y chocarse con un obstáculo.

Ahora, cabe esperar el alcance de las posibles lesiones que haya podido sufrir. Sin embargo, parece que el golpe ha quedado en tan solo un susto, ya que Carro ha atendido a los medios de comunicación con normalidad en la zona mixta tras la carrera.

"No estoy para celebrar mucho hoy, ya que ha sido un día duro. Después de tanto tiempo y de atravesar una doble cirugía, llegaba aquí ganando confianza con las vallas y hoy yo me veía bien. Y no sé si ha sido inflarme después de esa caída que ha habido en mitad de la carrera, que me he quedado vacío, descolocado o qué" ha confesado el atleta ante los micrófonos del Corredor.

De otro lado, Dani Arce ha sido el ganador de su semifinal y con ello ha conseguido acceder a la final de los 3.000 metros obstáculos.

Arce, pupilo de Benjamín Álvarez, busca su primera medalla en un Europeo y llega a Roma en pleno estado de forma tras correr las pruebas de la Liga de Diamante en Doha y Marrakech con buenos tiempos, sobre todo en Marruecos, con 8:12.28.

El burgalés demostró sobre la pista del Estadio Olímpico el buen momento deportivo que vive y, tras un bonito y reñido duelo con Frederik Ruppert, ganó su semifinal por solo tres centésimas (8:21.46) respecto al alemán (8:21.49).

"Ha sido una carrera bastante difícil de correr porque hay mucho nivel. Somos todos gente de 8:20, yo decidí salir adelante, no esperaba salir el primero y marcar toda la carrera y todos los parciales. Soy un corredor que no tiene ninguna táctica de carrera de principio y he intentado quitarme la mayoría de infortunios para llegar de la mejor forma. Las sensaciones son bastante buenas. Cualquier rival de los que hemos pasado somos fuertes y espero estar ahí en la final", dijo Dani Arce, al término de la prueba.

Asimismo, el tercer español en competición, el también madrileño Alejandro Quijada, no tuvo un buen debut en su primer Europeo absoluto a sus 23 años. Compitió en la primera semifinal y llegó a meta decimocuarto y penúltimo con 8:46.70, lejos de los ocho primeros puestos que daban acceso a la final.

El defensor de la corona continental de Múnich 2022, el finlandés Topi Raitanen, accedió a la final con el sexto mejor tiempo (8:22.42) de los dieciséis clasificados