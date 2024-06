Dos amigas entre lágrimas, llamada a los padres y un récord: así ha conquistado Marta García el bronce en 5.000 metros

Marta García abrió el medallero español en el Europeo de atletismo en Roma de la mejor manera posible: conquistando el bronce en los 5.000 metros y registrando un tiempo de 14:44.04, récord nacional.

Su gesta fue épica, al igual que su naturalidad tras hacerse con la medalla. "Iba muerta, solo le he echado cojones", fueron las primeras declaraciones de la atleta, a la que acompañaron dos grandes amigas, las cuales lo vivieron casi con tanta intensidad como ella.

En este sentido, las también atletas Lorena Martín y Lorena Ibarzábal terminaron entre lágrimas y fundidas en un bonito abrazo al ver lo que acababa de conseguir su compañera y amiga.

Mis hooligans de confianza… lo único que me ha hecho llorar hoy 🥹 https://t.co/RWpgzNd9EH — Marta García Alonso (@MartaGGMA) June 8, 2024

Y no es para menos, ya que la española aguantó el ritmo de carrera durante gran parte de la prueba hasta que a falta de un kilómetro se marcharon en solitario la italiana Nadie Battocletti y la noruega Karoline Bjerkeli Grovdal. Al final, Battocletti emergió en la recta final para entrar en meta en solitario con 14:35.29, tres segundos menos que la noruega.

Marta García, por detrás, afrontó los últimos metros en una dura pelea con la neerlandesa Maureen Koster y la finlandesa Nathalie Blomqvist, alternándose entre la tercera y la quinta posición. En la última recta, por centésimas, la española consiguió ser la más rápida, parando el crono en 14:44.04, por delante de Koster (14:44.46) y Blomqvist (14:44.72).

Con este tiempo, García consiguió batir el histórico récord de 5.000 metros que poseía Julia Vaquero desde 1996 con 14:44.95.

"He pensado que las medallas estaban ahí, luego que no estaban, no he querido perder ninguna posición y al final sí se puede. El récord es un extra porque si no crees que puedes nunca lo haces. Estoy flipando. He visto mi 5.000 de Múnich 2022 y era otra persona. Era mi primer Europeo absoluto y estaba muy lejos de pensar en las medallas. Hoy sabía que si lo daba todo estaría satisfecha, fueran medallas o no, pero sabía que si daba todo había opciones", confesó la atleta en la zona mixta tras terminar la carrera.

🥉 Ser bronce europeo y lo primero es... ¡Llamar a tus padres!



Marta García llamó a su madre de inmediato porque no les vio al acabar la carrera de los 5.000.



💬 "Enhorabuena por haberme parido".



🎥 @AmorosCuatro pic.twitter.com/3KjCtP0EE6 — Relevo (@relevo) June 7, 2024

Al terminar, como haría cualquier persona, la atleta llamó a sus padres para ver dónde se encontraban y contarles lo que acababa de suceder. "Soy Marta que no os he visto y me ha preocupado. Os he buscado por todos lados. ¡Enhorabuena por haberme parido!", concluía García.