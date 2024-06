Leo Messi: "El Real Madrid es el mejor equipo del mundo"

Leo Messi ha sorprendido a muchos con los elogios que ha dedicado al Real Madrid tras su reciente éxito en la Champions League ante el Borussia Dortmund en París. En una entrevista en Infobae con motivo del inicio de la Copa América, el jugador argentino ha afirmado que los blancos son ahora mismo "el mejor equipo del mundo".

"El mejor equipo es el Real Madrid. Es el último campeón de Champions. Si es por resultados, es el Madrid. Si es por juego, es el Manchester City de Guardiola", afirma Messi.

Esta es tan solo una anécdota de una entrevista en la que Leo ha revelado sus facetas más desconocidas y ha revelado detalles como el chat de WhatsApp que comparte con Neymar y Luis Suárez. "Tenemos un grupo los tres. Creo que Neymar puso 'sudaca' o algo así, porque está armado desde Barcelona. Cuando jugábamos juntos en un momento lo armó, puso 'sudaca' y eso se quedó", ha afirmado.

Su posible presencia en el Mundial 2026

Messi sigue sin descartar su presencia en el próximo Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, aunque tampoco da pistas sobre su posible participación. "Depende de cómo me sienta, de cómo esté yo físicamente y de ser realista conmigo mismo. Y saber si estoy a la altura de poder competir y ayudar a los compañeros que tengo al lado", ha espetado.

En cuanto a la última Copa del Mundo de Qatar, que levantó precisamente Argentina, Messi ha admitido que no ha visto la final frente a Francia del 18 de diciembre de 2022, y ha relatado cómo vivió él en el campo uno de los peores momentos del partido: la parada del Dibu Martínez a segundos del pitido que daba paso a los penaltis en el mano a mano con Randal Kolo Muani.

"Mis recuerdos están todos acá [se señala la cabeza]. Recuerdo lo que recuerdo. Hay muchas cosas que quizás se me escapan. Pero bueno, por ahora me quedo con lo que tengo sin repasar. Por ejemplo, la última jugada del Dibu no la viví como la mayoría. No la sufrí como todos. Fue una jugada muy rápida, yo estaba lejos y no la vi bien", confiesa.