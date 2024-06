"No me gustan los gordos...": el requisito del Profe Ortega a los futbolistas para jugar en el Atlético de Madrid

El preparador físico del Atlético de Madrid desde 2011 ha puesto fin a su aventura rojiblanca. Óscar 'El Profe' Ortega no estará la próxima temporada acompañando a Diego Simeone y ya se despidió de la afición colchonera en el último partido liguero disputado en el Metropolitano.

Tras dar su adiós definitivo, el exrojiblanco ha revelado en una entrevista en El Partidazo de COPE su metodología y el requisito indispensable que ponía a los futbolistas para poder jugar en el club rojiblanco.

"Los gordos no me gustan. No me gustan. Yo les decía que hay que ser un modelo para jugar en el Atlético de Madrid. Hay que ser modelo. Un equipo no puede dar una ventaja así", ha asegurado.

Ortega ha confesado las rutinas que llevaba a cabo en cada concentración para que sus jugadores no tuvieran excesos: "Teníamos un régimen. Hacemos refuerzo de los hidratos. A las 23:30 se les da algo en las habitaciones. Les vaciamos el minibar a todos".

Además, ha asegurado que les dejaba "hasta determinada hora con la Play" porque le gusta que sean "responsables y estrictos" y ha dejado claro que actualmente los futbolistas no fuman porque "el jugador ha mejorado y hay más información. El jugador hoy en día es una empresa y por eso tiene el psicólogo, el entrenador, el nutricionista, el chofer, el cocinero, el jefe de prensa, el representante y un médico".

Sobre su método, el ya expreparador del Atlético ha dejado claro u "te tienes que adaptar a los jugadores. Para competir con Barça y Real Madrid, necesitábamos elevar nuestro trabajo, tener más intensidad y lo fuimos logrando".