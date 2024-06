Arman Tsarukyan, luchador de UFC, mata a un caimán con sus manos

Arman Tsarukyan es uno de los luchadores más fuertes del peso ligero de UFC. Su estilo de pelear, basado en el grappling y un cardio casi inagotable, le han llevado a las puertas de pelear por el título de su división, que ostenta Islam Makhachev. Pues bien, si alguien se había preguntado hasta qué punto llega la fuerza de este luchador hoy podemos decir que supera a un caimán de más de 30 kilos.

Estos días hemos podido ver la foto de este luchador con el cadáver de uno de estos animales en sus hombros y el propio luchador ha reconocido que lo cazó con sus propias manos.

Al parecer lo sacó del agua y lo estranguló. "Lo atrapé, lo saqué del río, lo estrangulé y me lo puse en la espalda… Todo lo hice con licencia. Colocamos un anzuelo de pesca en el río, y mi amigo y yo tuvimos que tirar de él", ha reconocido Tsarukyan.

Preguntado por si se sentía mal por haber matado al animal el armenio señaló que no, que siendo un caimán no tenía problemas. "Otro animal me daría pena, pero un caimán no. Los caimanes se comen a las personas", puntualizó el luchador que, por otro lado, indicó que se iba a hacer unas botas.

A día de hoy, Arman Tsarukyan ocupa el número uno en el ranking del peso ligero de UFC. El luchador armenio viene de ganar al brasileño Charles Oliveira y está muy cerca de pelear con Islam Makhachev. Si el daguestaní al final no sube al peso wélter es probable que en los próximos meses le veamos defender su cinturón frente al armenio.