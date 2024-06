Carlos Sainz, a un paso de anunciar su futuro y con cada vez menos opciones en Fórmula 1

🇲🇨Muy buena primera salida, pero me he tocado con Oscar y he pinchado. He vuelto a P3 por el accidente (por suerte todo el mundo está bien). Luego, a gestionar ritmo y a no dejar espacio a Lando para un pitstop. P3 y muy feliz por Charles y por el equipo

