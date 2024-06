26 horas y 825 goles: así fue el partido de fútbol más largo del mundo celebrado en Moscú

Normalmente y, tal y como indica el reglamento, los partidos de fútbol suelen duran un total de 90 minutos, a excepción de que haya prórroga y sin contar con los minutos de añadido en ambas partes del encuentro. No obstante, esto no siempre es así, y ha habido partidos de fútbol que han durado muchas horas. Aunque no tanto como el récord que se acaba de batir en Moscú.

Un campo de fútbol del Complejo Deportivo Olímpico Luzhniki, en las afueras de Moscú, acogió el pasado 1 de junio el partido más largo del mundo, el cual ha durado un total de 26 horas, según el diario Oddycentral.

Con motivo de la celebración el pasado sábado del Día del Fútbol Ruso, dos equipos de jugadores cada uno se reunieron en el Complejo Deportivo Olímpico Luzhniki con el objetivo de batir el récord del partido de fútbol más largo de la historia y así lo hicieron.

El encuentro empezó al mediodía del sábado 1 de junio y terminó pasadas las 26 horas, es decir, sobre las 2 de la tarde del domingo 2 de junio.

El anterior récord tuvo lugar en 2014, cuando dos equipos jugaron al fútbol durante 24 horas seguidas. En esta ocasión, el equipo que vestía de rojo se impuso al equipo blanco con un marcador de 416 goles a 409.

No obstante, al haber sido un partido de 7 contra 7, no se consideró fútbol oficial, por ello, aunque se haya batido el récord, no cumpliría con la normativa exigida por Guinness Records para que sea validado como tal. Eso sí, quedará registrado en el Libro de los Récords de Rusia.

En el transcurso de las 26 horas, los jugadores tenían que jugar durante dos horas seguidas y podían descansar ocho minutos.