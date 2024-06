Marc Márquez: "Hay que ser egoístas, uno quiere lo mejor y lo mejor en este caso es la moto roja de Ducati"

En mitad de su resurrección en Gresini, Marc Márquez y el equipo oficial de Ducati ya han dado a conocer la incorporación del de Cervera para las dos próximas temporadas. El español quiere volver a mostrar su mejor versión sobre la moto roja, "la moto que gana", y así transmitió este miércoles en El Larguero en su primera entrevista tras el anuncio.

"Esta mañana a las 8 he firmado el contrato. El acuerdo ya está, por dos años, en Ducati, la moto que gana. En 2024 al menos no hay una moto más rápida. En la última carrera no había otra moto que no fuera Ducati entre las cuatro primeras", afirmó ilusionado.

Con este nuevo equipo, Márquez no tendrá excusas. "El año que viene habrá que luchar por el título", dijo tajante. "Le tienes que echar valor y ganas porque te expones a todo, a las críticas y los halagos, al subirte a la moto más rápida. Tenía ganas de hacerlo porque de otra manera mi carrera deportiva no iba a ser mucho más larga. (...) Puse un plan en mi cabeza y por ahora está saliendo bien", añadió.

Preguntado por el chasco que se habrá llevado Jorge Martín, quien tenía más opciones para unirse a Ducati, Marc dejó claro que "esto es la vida y el deporte" y compartió su propia reflexión.

"A mí no me alegra que un piloto se quede sin moto, pero es verdad que a veces en el deporte y en las profesiones hay que ser egoístas, porque uno quiere lo mejor y lo mejor en este caso era la moto roja. Ahí tienes que jugar todas tus cartas, pero la que pesa más es lo que pasa en pista. En pista, los ingenieros Ducati me han dicho que la progresión en estas carreras con la moto 2023 ha pesado mucho. Pero siempre hay otros factores", aseguró.

Además, reveló sus comunicaciones con el equipo: "Desde el primer momento nos dijeron en Ducati que estaban indecisos, porque tenían a dos pilotos e incluso a Bastianini, pero que se esperarían a Mugello. Se iban a dejar guiar por los resultados, como por todo lo demás... y a mí el domingo por la noche me llegó esto".

"Yo no sé si se lo dijeron a los demás. Yo estaba tranquilo porque sabía que estaba haciendo las cosas bien en pista. Estaba dando mi 100% y eso era lo que me daba tranquilidad. El fin de semana de Mugello, que era un punto de inflexión, además me salió bien", añadió.

Márquez considera que su fichaje es gracias a Gigi Daligna, jefe de equipo de Ducati: "Estoy en Ducati por él. Es el ingeniero que ha hecho ganar todo lo que ha tocado. Lo primero que le dije es si él quedaba en Ducati en 2025 y 2026. Tú sentirás los colores de Ducati cuando ya estés dentro y vistas el mono rojo, pero no lo puedes hacer antes de vestirlo. Antes de entrar miras lo deportivo y el performance. Según él, ellos se han guiado por mi progresión y la capacidad de mejora que ven".

Se habían escuchado muchos rumores de que se uniría a otros equipos como Aprilia o Pramac. Sin embargo, él lo tenía claro: "Yo tenía muy clara en mi cabeza es que yo no iba a cambiar de un equipo satélite a otro. (...) Para estar en un equipo satélite me quedaba en Gresini, que es la familia que me ha dado la oportunidad de rejuvenecer".