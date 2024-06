La goleada a Andorra deja dudas a Luis de la Fuente con los tres descartes para la Eurocopa: "Cualquiera está capacitado"

La selección española le endosó una manita a Andorra en el amistoso de este miércoles de preparación para la Eurocopa. Luis de la Fuente dispuso una alineación con los principales nombres que crean debate en torno a los tres descartes que debe hacer para la lista final y el 5-0 en Badajoz le pone aún más difíciles las cosas.

"El rendimiento de estos futbolistas hace que realmente a uno le surjan, no dudas, sino tener la confianza y seguridad de que cualquiera de los 29 que están, y los que no han podido venir, estén capacitados para poder estar en estas próximas citas", afirmó en rueda de prensa.

"Están todos a un nivel, entiendo, que muy bueno. Son futbolistas todos de un gran nivel y me dan total y absoluta garantía. Celebro que estos jugadores hayan tenido el rendimiento que han tenido hoy y que demuestren además a este nivel que están preparados para competir al máximo", destacó el técnico riojano.

En este sentido, no dio pistas. "Elija a quien elija, van a ser muy buenos futbolistas. Esto se lo han hecho ellos desde luego, tienen todo para poder estar en una cita de esta envergadura", insistió De la Fuente antes de valorar la buena convivencia de los últimos días.

"Desde luego que los lazos y los vínculos han crecido incluso con los jugadores que no había tenido oportunidad de vivir y conocerles. Ahora ya forman parte de lo que siempre me gusta llamar a mí nuestra familia. Va a ser duro, pero vuelvo a decir: no es que nos generen dudas, estos futbolistas todos son buenos y es que tienen todos la capacidad y el talento para poder estar en cualquier lista", repitió.

"Permitidme que pegue de vez en cuando algún regate y no pueda dar más pistas, por respeto primero a todos los jugadores. Porque, insisto, todos son merecedores de estar en esta relación final, y luego habrá que tomar una decisión", reiteró el seleccionador español.

Asimismo, el seleccionador se mostró "muy tranquilo" y dejó claro que en el fútbol "no sabes cuándo empieza y termina una racha". "Lo que sí tengo la seguridad y la certeza es que estos futbolistas, cuando están con la selección, siempre están en racha, y en racha buena", comentó.

"Realmente me ayuda muchísimo porque el comportamiento de los futbolistas cada día hace reforzar la idea que yo tengo sobre ellos, el valor que les doy, que me parece que es excepcional. Pero a la vez también me genera cierta duda, entre comillas, porque veo que son futbolistas que están todos capacitados para estar y competir a un gran nivel en cualquier escenario", dijo a rasgos generales sobre el encuentro.

"Hoy creo que hemos conseguido el objetivo que buscábamos, que era integrarnos, adaptarnos de nuevo a un ritmo competitivo, queríamos sumar. El rival, con todo el respeto para Andorra, éramos nosotros mismos, para seguir creciendo, autoexigiéndonos, y creo que lo hemos conseguido", argumentó.

"De aquí a dos días vamos a tomar una decisión y va a ser una decisión muy meditada, muy trabajada, concienzudamente, trabajando todos los escenarios y desde luego espero que no va a haber sorpresas. No se trata de dar sorpresas, insisto, lo hacemos para tener garantías de funcionar bien y de éxito en el futuro", concluyó el seleccionador.