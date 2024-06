Mariona Caldentey dice adiós al Barça después de diez años

Mariona Caldentey ha anunciado lo que muchos ya preveían: se marcha del FC Barcelona después de diez años. La futbolista lo ha hecho a través de un vídeo publicado en las redes sociales del equipo catalán en el que sale contando la noticia.

"Hola culés. Estoy aquí para contaros una de las decisiones más importantes de mi carrera. He decidido que es el momento de marchar y de emprender nuevos retos. Creerme cuando os digo que esta ha sido una decisión muy difícil y meditada. Pero a la vida hay que serle honesta y aceptar que los ciclos se acaban", ha comenzado diciendo la mallorquina en el vídeo.

Asimismo, Mariona ha continuado explicando lo que ha supuesto el club tanto para su vida como para su carrera profesional: "Os puedo asegurar que en el Barça he crecido, he cumplido muchos sueños, incluso algunos que no sabía que podría alcanzar, sobre todo en cuanto al impacto social que hemos conseguido".

Todo ello mientras transcurrían diferentes imágenes del recorrido de la '9' del Barça y de sus mejores momentos en el club. Con el anuncio, la futbolista de 28 años ha decidido emprender nuevos retos, aunque no especifica cuáles y finalizará su contrato el próximo 30 de junio tras 302 partidos oficiales con el club y un total de 114 goles.

Sus números reflejan lo que ha supuesto para el equipo. En este sentido, sus 114 goles se reparten con los 73 goles en la Liga, 16 en la Champions, 13 en la Copa de la Reina, 3 en la Supercopa de España y 9 en la Copa Cataluña. Asimismo, en esta temporada ha anotado un total de 19 goles, la cifra más alta en una temporada, superando los 17 del curso 2020/21.