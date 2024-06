La dura despedida de Mariano del Sevilla, hundido y entre lágrimas: "Nos pidió disculpas por su rendimiento"

El exfutbolista del Real Madrid Mariano Díaz ha puesto fin a una temporada para el olvido en el Sevilla, club que apostó por él en el pasado marcado estival y que no ha encontrado motivos para mantenerle en el equipo. Así lo ha asegurado el director deportivo de la entidad, Víctor Orta, durante una rueda de prensa en la que ha desgranado con todo detalle la dolorosa despedida del atacante hispano-dominicano.

"Hablamos con los directivos y asumimos una situación de coste bajo y riesgo alto y... ha salido mal", explicó el máximo responsable de la confección de la plantilla a la hora de valorar el caso del exmadridista en su valoración general de la política de fichajes llevada a cabo.

"No ha rendido, no ha estado bien físicamente y eso que ha puesto todo de su parte y ha intentado sumar con un año de contrato solo", añadió antes de, sorprendentemente para todos los presentes en la sala, desvelar los detalles de su complicada salida del club hispalense.

"No creo que Mariano se ofenda por desvelar una conversación privada. Tras el último partido, él nos reunió al presidente y a mí y, prácticamente entre lágrimas, nos pidió disculpas por su rendimiento. Nos dijo que lo había intentado todo y que, cuando se había encontrado sano, se acababa la temporada", detalló.

"No me ha pasado mucho en fútbol que me pidieran disculpas por su bajo rendimiento casi entre lágrimas... y bueno, yo creo que personalmente no le puedo poner ni una coma a Mariano Díaz. Ojalá hubiera sumado más deportivamente (...) cuando estás tanto tiempo sin entrenar en la élite no es fácil apretar un botón y ser capaz de engancharte, lo asumimos con el coste de su fichaje que no era muy alto intentando otra solución y no ha sido así", zanjó ante una perpleja sala de prensa.

Tras 13 partidos (dos como titular), 320 minutos totales y ningún gol, Mariano Díaz cierra su paso por el Sánchez - Pizjuán de la peor manera posible. Ahora le tocará buscar nuevo equipo y, antes, centrarse en su papel con la selección nacional de la República Dominicana en los Juegos Olímpicos de París.