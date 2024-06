Joan Laporta ataca al Real Madrid por el caso Negreira: "Ha jugado muy sucio con nosotros, es un club favorecido por los árbitros"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha hablado sobre el caso Negreira en una entrevista para la plataforma televisiva Barça One. Lo ha hecho después de que la Audiencia de Barcelona haya anulado recientemente el auto del instructor que extendía la investigación sobre él y ha cargado contra el Real Madrid por su posición en el proceso.

"No esperaba que el Madrid compareciera y que extendiera el sumario seis meses. Esa es una jugada muy sucia y creo que un club como el Madrid no tendría que hacer eso", afirmó.

"Yo creo que para ganar no vale todo. Han intentado jugar esa carta, que además no sé por qué la juegan, porque con ellos generalmente las decisiones arbitrales controvertidas siempre caen a su favor. Y en ese sentido es un club que está generalmente favorecido por las decisiones arbitrales. Y han jugado así en el caso Negreira, han jugado muy sucio. Pero ya no solo ellos compareciendo como club, sino la televisión que tienen", apuntó Laporta.

"Afortunadamente los jueces nos están dando la razón en este tema, y espero que termine como nosotros siempre hemos dicho que iba a terminar. El Barça nunca ha comprado árbitros ni partidos, y saldremos absueltos porque las tesis contrarias no tienen ninguna base", insistió.

"Y además no tienen ninguna manera de comprobarlo porque no existe. Esto ha sido una campaña, repito, orquestada por parte de quienes sabemos para perjudicarnos a nosotros y la reputación del Barça", repitió finalmente el máximo mandatario del club barcelonés.