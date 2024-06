Kylian Mbappé, aliviado tras firmar por el Real Madrid: "Quiero dar las gracias a Florentino, confió en mí desde el día uno"

Kylian Mbappé ofreció este martes su primera rueda de prensa tras la confirmación de su fichaje por el Real Madrid. Lo hizo desde la concentración de la selección francesa para agradecer la confianza del presidente Florentino Pérez y mostar su "alivio" tras el anuncio de su fichaje por el combinado merengue.

El delantero galo quiso arrancar su comparecencia con un breve discurso inicial, unas palabras con las que aclarar su situación antes de someterse a las preguntas de los medios de comunicación: "Todo el mundo ha oído la noticia: es oficial, voy a ser jugador del Real Madrid durante al menos las próximas cinco temporadas. Es un inmenso placer, un sueño hecho realidad. Es muy emocionante. Estoy muy feliz, liberado, aliviado y extremadamente orgulloso", adelantó.

"Tengo mucha excitación de llegar a ese club. Quiero agradecer a toda la gente que me han enviado mensajes. No he podido ver todos, os agradezco los mensajes. Quiero agradecer a todas las personas del Real Madrid que han trabajado, y a Florentino especialmente, que me dio confianza desde el día uno", añadió al respecto antes de centrarse en las preguntas de actualidad sobre la Eurocopa de Alemania a la que llega como capitán del combinado galo.

"Se ve en mi cara que estoy muy contento", advirtió, para a continuación repasar su estado de forma tras unos meses algo complicados. "He jugado menos al final de temporada, todos sabéis por qué, pero me voy a preparar con el grupo para recuperar mi forma y traer la copa a casa", señaló ambicioso.

"El PSG me dijo que no jugaría esta temporada. Me dijeron que no iba a jugar mucho, así que ya estaba prevenido. Entiendo las críticas. He estado lejos de mi nivel y sé que he estado peor. He intentado estar para mi equipo, pero para el año que viene no espero una temporada como esta", añadió destacando que pese a todo no fue infeliz en el PSG aunque "hubo varias cosas" que sí le hicieron infeliz en algunos momentos.

Sé que he estado por debajo de mi nivel

En cualquier caso, aún en la 'resaca' del anuncio oficial, Mbappé trató de clamar las aguas y poner el foco en la gran cita internacional. "Es un gran día para mí. Pero tengo que volver a cosas más racionales. Tengo responsabilidades como capitán del equipo francés y eso ha eclipsado a la selección. Quiero proteger a mi equipo porque tenemos un gran verano por delante y hace mucho tiempo que no ganamos".

Su gran objetivo, claro está, es ganar la copa continental con Francia, objetivo en el que incidió de manera insistente. "En mi opinión, la Eurocopa es una competición más complicada que un Mundial. Es una competición que no ganamos desde hace 24 años y eso es enorme, pero no nos estamos poniendo ninguna presión extra", zanjó.