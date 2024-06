El brutal puñetazo en un amistoso femenino entre la Marruecos de Jorge Vilda y RD Congo

Un partido amistoso de selecciones femeninas, la Marruecos de Jorge Vilda y el combinado nacional de República Democrática del Congo dejó una brutal agresión sobre el terreno de juego: la jugadora congoleña Ruth Kipoyi propinó un puñetazo a la marroquí Yasmin Mrabet.

El incidente tuvo lugar este sábado cuando estaba a punto de cumplirse el minuto 59 de encuentro, con 2-1 en favor de las Leonas del Atlas en el marcador, después de que la delantera del Galatasaray arrollase a Najat Badri con una durísima entrada.

La falta significó la tarjeta roja para la atacante y desató una tangana, pues las futbolistas del conjunto marroquí recriminaron a Kipoyi la entrada y su actitud. Fue en ese momento cuando la congoleña golpeó en la cara a Mrabet.

🚨 La futbolista del Levante Las Planas Yasmin Mrabet sufrió un puñetazo en la cara de Ruth Kipoyi, jugadora de RD Congo, en un amistoso



🟥 Kipoyi había sido expulsada y, acto seguido, impactó su puño en la cara de la marroquípic.twitter.com/2HjsGxMTw7 — Era Fútbol Femenino (@Erafutbolfem) June 4, 2024

Un día después del episodio, Ruth Kipoyi ha publicado un comunicado en sus redes sociales para disculparse por lo sucedido: "Mis acciones de ayer no me representan como persona. Perdí la calma en un partido acalorado y actué de una manera que me decepciona a mí misma".

"A Yasmin (@yasminmrabet21), en particular, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Espero que hoy te encuentres bien y sólo te deseo lo mejor para el futuro. Lo siento", le ha dicho a la centrocampista del Levante Las Planas.

La delantera congoleña, además, ha señalado que "debo aprender de esto y convertirme en una persona mejor", antes de prometer a todos los integrantes de su selección y a la afición hacer "todo lo que esté en mi mano para compensaros en el futuro.