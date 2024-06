NurPhoto via Getty Images

A pocos días de que comience la Eurocopa 2024, Pedro Rocha ha querido recordar que él es el presidente de la RFEF y, como tal, ejercerá su cargo como corresponde a pesar de la polémica generada en torno a su figura debido a su imputación en el caso en el que se está investigando a la Federación Española.

Rocha ha reafirmado su intención de representar a España en la Eurocopa de 2024 en una entrevista concedida al diario AS y, como consecuencia, estará en los palcos de cada partido. "Ocuparé el lugar reservado para el presidente de la RFEF, que será el que designe la UEFA, organizadora del torneo", asegura el dirigente.

"Estaré en los partidos contra Croacia, Italia y Albania, y espero que en algunos más porque vamos a Alemania con la ilusión y la esperanza de ganar la cuarta Eurocopa para España" afirma Rocha.

La asistencia de Pedro Rocha a los palcos no implicaría que Vicente del Bosque, el elegido por el Gobierno para representar a España y presidir la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación creada por el CSD para monitorizar la RFEF, no pueda asistir. Es por ello que el actual presidente de la Federación le tiende la mano al que fuera seleccionador nacional.

"Mi teléfono y la puerta de mi despacho están abiertas para él. Vicente y yo nos llevamos bien. Es una persona entrañable y estoy abierto a hablar con Del Bosque cuando me llame, en el momento que él quiera. Vicente del Bosque es una persona muy querida en la Federación. Lo mejor para el fútbol es que todos estemos unidos", asegura Rocha al ser preguntado sobre si se ha puesto en contacto que el que fuera el seleccionador español.

"Me voy a bajar el sueldo"

Asimismo, también aprovechó para confesar que no siente cómodo con la cantidad de dinero que recibe como presidente de la RFEF: "Nunca estuve cómodo, ni lo estoy. Por eso me voy a bajar el sueldo a la mitad. En la próxima Asamblea, pediré que me rebajen la nómina un cincuenta por ciento".

Cabe recordar que el sueldo que percibe en la actualidad como presidente de la Federación Española es de 634.518 euros anuales. Es decir, de rebajárselo a la mitad, tal y como ha asegurado, percibiría en torno a 317.000 euros, aproximadamente.

Rocha también ha hablado del futuro de Luis de la Fuente y de si renovarán su contrato como seleccionador: "La vamos a cerrar en pocos días. No creo que haya ningún problema para que siga él con todo su equipo técnico. Tanto él como nosotros queremos seguir y, por lo tanto, seguiremos. España es una selección top y ahora viene una Eurocopa. Yo voy a mirar siempre por esta casa, pero al final tendremos que llegar al entendimiento".

Por último, también ha querido abordar si se volverá a presentar a las elecciones para los próximos cuatro años o no: "Cuando llegue el momento ya veremos si yo les resulto útil o no, y entonces ya veremos qué hacer. Entre todos encontraremos la mejor solución. Lo importante es la Federación, que está por encima de los nombres".