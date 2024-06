Novak Djokovic pone en duda su continuidad en Roland Garros: "Veremos si puedo seguir jugando..."

Novak Djokovic lo pasó realmente mal este lunes en su partido de octavos de final de Roland Garros ante Francisco Cerúndolo por culpa de unas molestias de rodilla que aparecieron en el arranque del segundo set y que condicionaron su juego durante todo el partido. Pese a ello, logró una victoria que le dio el pase a cuartos de final del torneo parisino, aunque sembró las dudas sobre su continuidad en la rueda de prensa posterior al triunfo.

El serbio aseguró que sintió un dolor en la rodilla derecha, el mismo que hizo visible tras un mal gesto y que le obligó a pedir asistencia médica en varios descansos y, pese a cerrar la victoria, duda sobre sus posibiliades de continuar su participación.

"Al final del partido no sentía dolor porque tomé unos medicamentos. Me he sometido a algunas pruebas que son positivas, pero mañana haremos otros test y veremos si puedo seguir jugando", afirmó el jugador.

Durante el choque, el N.º1 mundial recriminó al supervisor y los trabajadores del torneo el estado de la pista, causa, según él, de su lesión y de la posterior caída que sufrió ante Cerúndolo.

"Me he jodido la rodilla. Me estoy resbalando todo el rato y lo único que os pido es que barráis más a menudo los fondos. Se supone que los supervisores están para mirar por los jugadores y te estoy diciendo, como jugador, que la tierra está mal", le espetó al supervisor.

Las pruebas decidirán, pero Djokovic vive ahora sus momentos más complicados en el torneo de tierra batida mientras decide o no seguir adelante.