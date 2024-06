Carlos Alcaraz se mide este martes ante Stefanos Tsitsipas, pareja sentimental y de dobles mixtos de la tenista española Paula Badosa, por un puesto en las semifinales de Roland Garros. Sobre esa particularidad, la de compartir pista con la pareja sentimental, fue preguntado el murciano en una rueda de prensa en la que sí se mojó ante las preguntas de la prensa.

Lejos del enfoque de la prensa rosa, los periodistas cuestionaron a Alcaraz la duda de si él, en el lugar de Tsitsipas, jugaría con su pareja sentimental. Y es que, pese a la cancelación de última hora, Tsitsipas tenía pensado jugar con Badosa en el dobles mixto un partido que le restaría tiempo de descanso antes de jugar con Alcaraz los cuartos de final del trascendente torneo.

"Yo, personalmente, me tengo que poner en la situación de tener novia", arrancó la respuesta del murciano detallada a continuación. "Sería complicado. Mezclar vida personal y profesional... yo miraría la parte profesional. Stefanos está bien físicamente. Si él ve que le viene bien, adelante. Yo si tuviera una novia y me pidiese jugar el mixto, tendría que valorar muchas cosas para poder decidirme. Si todo es bueno, ¿por qué no?", zanjó.

Está claro que Alcaraz, pese a no encontrarse en esa tesitura, no tendría nada claro su decisión. Lo que sí tiene claro es qué espera de esta edición del torneo parisino.

"Unos cuartos es un buen resultado, pero si me quedase con eso sería mediocre. Y lo que busco es ganar el torneo y todo lo que no sea ganar, sería un sabor agridulce. Hay que valorar los resultados, los cuartos, las semifinales, pero siempre queremos más", sentenció al respecto.