Quién es Lamari, la mujer que mueve los hilos de la carrera de Mbappé y quien le ha llevado al éxito: más que una madre

La gran noticia ha llegado. Y lo ha hecho apenas unas horas después de la gran victoria de la Champions. Mbappé ha fichado por el Real Madrid durante cinco años. Aplausos, se cierra el telón y aparece la verdadera artífice del éxito del futbolista: Fayza Lamari, su madre. Pero, ¿quién es la mujer que mueve los hilos de la carrera de Mbappé?

Lamari, la gestora de KEJWF

Fayza Lamari tiene 49 años y es una de las mujeres más importantes del mundo del fútbol. Como su hijo, nació en Bondy, un barrio humilde de la periferia de París, aunque sus orígenes llegan de la Cabilia de Argelia, una región del norte del país africano, donde habitaban los bereberes.

Ella es la gestora de la empresa KEJWF cuyo nombre está formado por las siglas de la familia: K de Kylian, E de Ethan -el hijo menor que juega en la cantera del PSG-, J de Jires Kembo Ekoko -hermano adoptivo de Mbappé-, W de Wilfried -el padre- y F de Fayra.

Desde la imagen hasta las finanzas, Faiza gestiona todo lo que tiene que ver con la vida de su hijo y es también, quien ha inculcado a sus tres hijos los valores del deporte.

También fue jugadora de balonmano

Abogada de profesión, en su juventud fue una figura del balonmano: jugó en el AS Bondy de la Primera de Francia y desde muy pequeña entendió la competición como un camino con dos claves: la disciplina y la solidaridad que ha transmitido a sus hijos.

Lamari siempre ha mantenido una buena relación con los dirigentes del PSG y, pese a saber que el sueño de su hijo era jugar en el Real Madrid, siempre apostó porque el jugador no saliera de París. Por eso, desde el club creen que ella les utilizó para aumentar las peticiones al PSG y convertirlo en la estrella del club parisino. Ella llevó las negociaciones con mano de hierro: exigió más dinero, los derechos de imagen e incluso sugirió un cambio de entrenador.

La mujer detrás de la solidaridad de Mbappé

Además del deporte, Lamari siempre se ha preocupado de que su hijo cuide su faceta solidaria. A rincipios de 2024 confirmaba en una entrevista con Le Parisien que destina el 30% de las ganancias de su hijo a IBKM (Inspired by Kylian Mbappé), una fundación creada para ayudar a decenas de niños a salir adelante.

Joyeuses fêtes IBKM98 pic.twitter.com/H1SYvmBIg5 — lamari fayza (@FayzaLamari) December 24, 2022

Según sus palabras, este reparto de recursos ha llegado incluso a provocar una discusión entre madre e hijo, puesto que la ella pedía un 50% y el segundo se negó para, al final, llegar un acuerdo entre ambos, según cuenta Relevo.

Impulsando otras carreras futbolísticas

Aunque Fayza no se queda en casa y se ha lanzado a la gestión de otros futbolistas. Con su empresa, Fayza gestiona también la carrera profesional de jugadores como Cherki.

Ahora, Fayza intenta hacerse con Achraf Hakimi, el mejor amigo de Mbappé, y Alejandro Camaño, el agente del marroquí, respondía así en el Diario AS. "Estamos sorprendidos de que por el solo y único hecho de ser la madre de un jugador importante pueda inmiscuirse en el mercado. El hecho de que el entorno Mbappé, que es como denso, pesado, por toda la gente que tiene alrededor, filtre que Achraf puede ser parte de su agencia es insólito por su falta de experiencia en el mercado. Ser la madre de un jugador no es suficiente, me parece una falta de respeto a la profesión".