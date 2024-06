Bellingham se emociona, Carvajal saca pecho y el 'club de las seis' lanza un reto: "¿Y por qué no voy a ganar la séptima?"

Prácticamente todos los jugadores del Real Madrid quisieron compartir sus sentimientos con los medios para analizar la victoria ante el Borussia Dortmund y la consecución de la Decimoquinta.

-Nacho: "No lo sé (su futuro). No voy a hablar ahora de mi futuro. Sería una forma de cerrarlo de la mejor manera. Hay semanas todavía para hablar con el club y mi familia. La decisión la tomaré yo", señaló en Televisión Española. Nacho también habló sobre el momento en que levantó la copa. "Ha sido un momento único. Había jugado una final, pero me faltaba ser titular. Es una experiencia difícil de contar (levantar el título). Hay que vivirla. Muchas emociones".

-Kroos: "He disfrutado mucho la última semana, ha sido un ambiente espectacular. He intentado concentrarme en la final porque queríamos ganar el partido. Lo hemos preparado toda la semana pero la primera parte la verdad que no ha salido bien pero este equipo siempre sigue y hay que meter goles para ganarnos. Al final estoy muy feliz por irme así. No hay mejor manera".

-Courtois: "Ha sido un año muy largo y difícil pero agradezco mucho el apoyo del vestuario, de mis compañeros, del cuerpo médico, de los técnicos y aficionados. Estoy muy feliz. He podido terminar la temporada de esta forma, con cinco porterías a cero. Ha sido muy bonito", valoró en Movistar+. Yo estaba tranquilo, al final el míster sabe lo que tiene conmigo. Creo que Andriy (Lunin) ha jugado un gran año y tenemos que darle las gracias pero yo sabía que estaba bien".

-Carvajal: "No me ha tocado perder ninguna final y espero que siga la racha. Es algo maravilloso. Fantástico haber ganado la sexta y con gol. Ni en mis mejores sueños. ¿Por qué no la séptima? Queremos más, nos reseteamos a principio de temporada y queremos más. Ahora a celebrarlo".

-Lucas Vázquez: "Parece fácil. Detrás de eso hay mucho trabajo y sacrificio. Hemos hecho una temporada espectacular, difícil de igualar y estamos muy felices. Es espectacular, tenemos un ambiente increíble jóvenes y veteranos. Todos sumamos nuestro grano de arena y todo se ve reflejado".

-Bellingham: "Siempre he soñado con jugar esta clase de partidos", dijo el inglés, al borde de las lágrimas, en TNT Sport. "Mucha gente te dice que no vas a conseguir ciertas cosas. He aguantado (sin llorar), hasta que he visto la cara de mi madre y mi padre. Mi hermano pequeño está ahí y trato de ser un modelo para él. No puedo describir esto con palabras. Es la mejor noche de mi vida".