Florentino Pérez deja que Nacho decida su futuro, desvela el de Luka Modric y pasa de hablar de Mbappé

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aseguró este sábado, después de que su club ganara su decimoquinta Copa de Europa, que el futuro de Nacho lo decidirá el propio jugador, que cree que Luka Modric seguirá en el club y prefirió no hablar de Kylian Mbappé.

"Con Nacho haremos lo que él quiera y Luka Modric creo que seguirá un año con nosotros", afirmó el presidente blanco poco después de la victoria ante el Borussia Dortmund que le daba al conjunto blanco otra Champions más.

El propio Nacho había preferido no desvelar, entre lágrimas en la entrevista post partido, su futuro. "No lo sé. No voy a hablar ahora de mi futuro. Sería una forma de cerrarlo de la mejor manera. Hay semanas todavía para hablar con el club y mi familia. La decisión la tomaré yo", aseguró el central madrileño.

También habló sobre Toni Kroos, que jugó su último partido con la camiseta del Real Madrid: "Es lo que quería él, retirarse en lo más alto. Lo ha conseguido. Es un jugador que sin ningún tipo de duda es una de las leyendas del Real Madrid. Estamos muy contentos".

Sobre el que prefirió no pronunciarse fue de Kylian Mbappé, al asegurar que no habla de jugadores que no pertenecen al club. "Hoy es el día de felicitar a todos los jugadores que han conseguido conquistar la Copa de Europa y no hablar de otros jugadores que están en otro equipo", aseveró.

"Estoy emocionado por ver a todos los aficionados que hay aquí y en el mundo. Eso cuenta, llevan en volandas a los jugadores hasta el triunfo. No hemos hecho una buena primera parte, pero hemos dicho 'ahora' y no dudaba de nuestra victoria. Esto es el punto de partida para intentar ganar la Decimosexta. Es la historia del Real Madrid. Estamos muy contentos, hemos ganado también la Liga y seguro que los aficionados están muy satisfechos. Todos son amigos, gran ambiente en el vestuario, no hay problemas porque no los dan", dijo sobre el triunfo madridista en la Champions.

"Estamos muy contentos porque ganar una Champions no es fácil. El Madrid en esta competición tiene una historia de amor, de toda la vida, entre la 'Champions' y el Real Madrid que todo el mundo conoce. Se motiva más, crece, lucha y al final somos dignos merecedores de esta copa", añadió.

La mala suerte con las lesiones

Florentino Pérez también se refirió a la "mala suerte" que tuvo el Real Madrid al principio de temporada con las lesiones: "Tuvimos dos cruzados, el de Militao y el de Courtois. Y luego del de Alaba. Hemos tenido muchas lesiones. Pero Courtois, con gran esfuerzo, ha conseguido llegar al final. hacer buenos partidos y estamos muy contentos. No podemos decir nada más. Gracias al trabajo de todos ellos y al esfuerzo de los lesionados, hemos conseguido una Copa de Europa", comentó.

Sobre el ambiente del vestuario, manifestó que es inmejorable: "Lo que cuenta es el equipo, la atmósfera en la que viven, es una gran familia. Es uno de las cosas por las que ganamos copas de Europa. Esta gran familia hace que nadie sea protagonista y que no quieran perturbar este ambiente".