El Real Madrid, el equipo de los cuñados, reina en Europa un año más

"El momento me ha llegado y he sabido estar ahí. Cada persona tiene que luchar por sus sueños". Así hablaba Joselu ante las cámaras después del partido en Wembley. El delantero madridista saltó al campo en los últimos minutos y pudo disfrutar de la final de la Champions porque se lo merecía. "Por tu culpa no estamos aún de vacaciones", le dijo antes de la final su técnico Ancelotti.

Y es que si el Real Madrid ha levantado este trofeo mucho han tenido que ver dos jugadores: Joselu y Dani Carvajal, que además son cuñados, pues están casados con sus hermanas, Melanie y Daphne Cañizares.

Joselu fue el protagonista de la semifinal, pues fue capaz de dar la vuelta al duelo ante el Bayern en el partido decisivo del Bernabéu. Saltó al campo en los últimos minutos y marcó los dos tantos que daban el billete a la final.

Su cuñado Carvajal lo bordó en Wembley. Sin duda fue uno de los jugadores más destacados del partido y, para colmo, abrió el marcador con un golazo de cabeza a la salida del córner. Todo quedaba en casa.

Ahora, es posible que ambos compartan vacaciones, porque la vida familiar es prioritaria para ellos. Joselu reconoce que Carvajal es el ojito derecho del suegro, pues lleva más tiempo casado con su hija, pero el propio padre también reconoce que los "dos chicos son muy nobles y buenas personas". Y si él les tiene ya en un altar, imaginen al madridismo. Las dos asas de la orejona llevan su firma.