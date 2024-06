Alineación posible del Real Madrid en la final de la Champions contra el Dortmund

Borussia Dortmund y Real Madrid se enfrentan este sábado en la final de la Champions League en un partido que comenzará a las 21 horas en el estadio londinense de Wembley.

A falta de que se haga oficial, el once que sacará Carlo Ancelotti parece bastante claro. La duda en la portería, con una preciosa y noble batalla entre Thibaut Courtois y Andriy Lunin, se ha decantado finalmente -salvo sorpresa- en favor del belga tras la Gripe B que ha sufrido el guardameta ucraniano esta semana y que le ha impedido viajar hasta Londres hasta este mismo sábado.

En defensa, Dani Carvajal y Ferland Mendy ocuparán los dos laterales, mientras que Antonio Rudiger es indiscutible. El otro central será Nacho Fernández casi con total seguridad, aunque Éder Militao tiene alguna opción.

El centro del campo parece claro tras la lesión de Aurelién Tchouaméni. Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Toni Kroos y Jude Bellingham formarán el cuarteto inicial en el medio, mientras que todo apunta a que Luka Modric saldrá en la segunda mitad como refresco.

En ataque, cero dudas: Vinícius Jr y Rodrygo Goes -que ha protagonizado la polémica de la semana por unas declaraciones dudando de su futuro- serán la dupla atancante.

El once del Dortmund

El Borussia Dortmund también parece tener las cosas claras, con Edin Terzic apostando, si no hay sorpresas, por un once formado por Kobel en la meta; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck y Maatsen en la zaga; Emre Can, y Sabitzer en el centro del campo; Adeyemi, Julian Brandt y Jadon Sancho por delante (con alguna opción para Malen); y Füllkrug como nueve.