La estrella del alpinismo mundial, y leyenda desde el documental de Netflix, Nirmal Purja, acusado de agresión sexual

El viernes 31 de mayo, el rotativo estadounidense The New York Times publicó un artículo sobre el acoso sexual contra mujeres en el alpinismo, con diferentes casos.

En el artículo se incluyen también los testimonios perturbadores de dos mujeres alpinistas en relación al famoso escalador nepalí Nirmal Purja, protagonista de la película 'Los 14 ochomiles: No hay nada imposible' (emitida en Netflix), quien ahora se enfrenta a acusaciones de abuso sexual.

Tras un largo trabajo de investigación, The New York Times ayer soltó la bomba, también en relación a Nirmal Purja de 40 años, quien irrumpió en el mundo de los ochomiles en 2019 cuando se planteó a escalar los catorce picos de más de 8.000 metros en un tiempo récord. Su nombre y fama se vieron reforzados durante la expedición al K2 (8.611 m) en el invierno de 2020/2021, cuando sobre el ex ghurka nepalí Purja, también conocido por su sobrenombre Nims o Nimsdai, afirmó que éste llegó a la cima del K2 sin el uso de oxígeno suplementario. Aclamado por muchos, Purja cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, siendo un personaje muy conocido dentro y fuera de Nepal.

El The New York Times en su artículo reciente incluye también los testimonios aterradores de dos mujeres diferentes: el de la alpinista profesional Lotta Hintsa de Finlandia, y el de de una exclienta escaladora de la agencia de Nirmal Purja, la estadounidense Dra. April Leonardo, quienes han compartido con el rotativo americano sus experiencias, como por ejemplo, que Purja las besó sin consentimiento, las tocó con índole sexual, sin consentimiento, y en contra de su voluntad. Las mujeres dicen que se sentían impotentes y tenían que ser cautelosas para para no enfadar a Purja en ese momento.

El relato de Lotta Hintsa

La alpinista profesional de Finlandia, Lotta Hintsa de 35 años, escribió un libro en su país natal a finales de 2023, en el que relató una situación "absurda, irreal y desagradable" cuando un alpinista famoso la besó sin su consentimiento en una ocasión. En ese momento, Hintsa aun no nombró a la persona. Sin embargo, en la reciente entrevista con The New York Times, Hintsa ha contado que esa persona había sido Nirmal Purja. Hintsa ahora ha puntualizado diciendo que su experiencia realmente había sido más perturbadora de lo que ella contó en el libro.

De acuerdo a su relato, el día 30 de marzo de 2023, Hintsa acudió a una reunión de negocios con Nirmal Purja al Hotel Marriott de Katmandú en relación a una expedición que Hintsa estaba organizando. Purja, de acuerdo a Hintsa, le dijo a la finlandesa que ésta subiera a su suite del hotel, en lugar de quedar en el vestíbulo del hotel, para evitar que él recibiera atención de la gente en el vestíbulo.

Según relata la alpinista, sin embargo, en la habitación Purja la quiso conducir a la cama, mientras ella se sentía congelada y confundida. Según el relato de Hintsa, Purja empezó a quitarle la ropa, mientras Hintsa le decía que no quería. Hintsa llegó a decirle a Purja que tenía el período para poder pararle al nepalí, pero él siguió y de acuerdo al testimonio de Hintsa, le llegó a tocar la parte íntima. Ella dijo que tenía miedo de agitar a Purja debido a su fuerza y al entrenamiento que éste había adquirido en el ejército británico.

Hintsa se resistió rotundamente a que le quitara el sujetador y es cuando Purja dio por perdido el acto sexual. Acto seguido, Purja comenzó a masturbarse a su lado. Hintsa en ese momento se sintió medio aliviada con la esperanza de que el episodio terminara pronto y no fuera a más. Tras estos momentos inquietantes, Purja se duchó y acompañó a Hintsa abajo como si nada hubiera pasado. Ella se recompuso como pudo y Purja mandó a su chófer a que la llevara a su hotel. Después, Hintsa envió un mensaje de texto a su amiga para relatar lo ocurrido.

"Te tendré"

La doctora April Leonardo de 41 años, una médica de familia de California y ex clienta de expedición de Nirmal Purja, cuenta para The New York Times lo ocurrido durante una expedición al K2 en 2022, donde fue clienta de la agencia de Purja.

Un día, en una tienda de almacenaje al pie de la montaña, en un momento dado Purja la agarró de repente y la besó sin consentimiento, y le dijo a ella que ”Te tendré”. Leonardo quedó atónita y rápidamente se fue del lugar aturdida.

En otra ocasión durante esa expedición, según Leonardo, Purja se metió en el saco de dormir de Leonardo para examinar la rodilla lesionada de ella. Leonardo estaba tumbada en el saco de dormir, sólo llevaba una camiseta y ropa íntima abajo. Tras meterse Purja en el saco de dormir de Leonardo, ella sacó la pierna en pánico. Entonces Purja la cogió de brazo y la acercó a su cuerpo y la besó, poniendo la mano de ella encima de los pantalones de éste para mostrarle a ella que él tenía erección. Purja le dijo, según la doctora Leonardo, que quería tener sexo con ella en cuanto estuvieran a solas, cosa que Leonardo evitó. En una tercera ocasión Purja se le acercó a Leonardo preguntándole ”¿Cuándo podré montarte?”.

”Sólo siento que necesito evitarlo (a Purja) y evitar que suceda algo, pero tengo miedo de hacer o decir algo”, Leonardo recordó haber pensado. ”Estoy en esta escalada dura. Y él es mi guía. No quiero hacer nada para ponerme en peligro”, apuntó Leonardo. Otra persona de esa expedición corroboró que efectivamente, Leonardo allí le contó del primer incidente, y que la americana no querría estar más a solas con Purja, pero esta persona, que corrobora lo que le contó Leonardo, ha pedido que no se la nombrara por miedo a sufrir repercusiones personales o profesionales.

Por respeto a los compañeros periodistas de The New York Times, hemos sacado solamente algunos fragmentos de este artículo recientemente publicado que se titula 'For Female Climbers, Dangers Go Beyond Avalanches and Storms' (Para las escaladoras, los peligros van más allá avalanchas y tormentas), que también habla de otras personas e incidentes, y recomendamos leerlo en su totalidad en este enlace.

Purja niega las acusaciones

Nirmal Purja mediante su abogado niega rotundamente las acusaciones vertidas contra él y considera difamaciones las alegaciones publicadas.

En un post reciente publicado el viernes en Instagram, se niegan las acusaciones vertidas contra él, apuntando que Purja está evaluando en estos momentos sus opciones legales. Desde la publicación del artículo, Purja ha desactivado la opción de comentarios en su cuenta en la red social X, y ha limitado los comentarios en su cuenta de Instagram.

Un secreto a voces

Es muy difícil salir a dar un paso al frente y relatar estas actitudes impropias y, cuanto menos, deplorables, cuando la persona a la que se le acusa con presuntas conductas de acoso sexual, es un personaje tan famoso con cierto poder y muchos fans por todo el mundo. No obstante, se debe anotar también que el empresario, alpinista y autor Michael Kobold (quien escaló el Everest en dos ocasiones) en sus redes sociales lleva reportando las quejas sobre acoso sexual sufridas por otras clientas escaladoras quienes le habían contado sus experiencias desagradables con Nirmal Purja, con semejantes presuntos incidentes ocurridos con el famoso nepalí. En los círculos de alpinismo todo esto ya estaba rumoreándose desde hacía tiempo, pero ahora es la primera vez que un periódico y algunas personas afectadas hayan hecho público este asunto en la plataforma de un rotativo.

Purja asimismo afronta investigaciones que se han iniciado contra él por las autoridades de Nepal en esta temporada, por recientes hechos ocurridos en el Everest en relación al uso indebido de helicóptero, a las acusaciones controvertidas y contradictorias de Purja respecto al corte de cuerdas a más de 8.000 metros, y otros temas que contaremos en el siguiente capítulo de manera factual y relatándolos en orden cronológico.