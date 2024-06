Así es el curioso origen del himno de la Champions: tiene relación con la realeza británica

La Champions League se introdujo como la competición sucesora de la Copa de Europa en 1992, para lo que la UEFA introdujo una serie de cambios, entre los que se encontraban un futuro cambio de formato y, por supuesto, un nuevo himno, compuesto por el británico Tony Britten.

La composición, titulada oficialmente 'Champions League', se basó en una pieza de Georg Friedrich Händel llamada 'Zadok the Priest' (en español: Zadok el sacerdote). Esta música se empleó en su día como parte de una serie de himnos de coronación para Jorge II de Gran Bretaña, aunque Händel autorizó su reproducción, lo que incrementó la popularidad del tema.

Britten escribió la letra incluyendo tres idiomas: inglés, francés y alemán. Desde entonces, el himno de la Champions se ha convertido en una de las canciones más conocidas del mundo del fútbol, sonando en los mejores estadios de Europa.

Letra del himno de la Champions y traducción al español

Ce sont les meilleures équipes (Están los mejores equipos)

Es sind die allerbesten Mannschaften (Están los mejores equipos)

The main event (El gran evento)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)

Une grande reunión (Una gran reunión)

Eine grosse sportliche Veranstaltung (Un gran evento deportivo)

The main event (El gran evento)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)

Ils sont les meilleurs (Son los mejores)

Sie sind die Besten (Son los mejores)

These are the champions (Son los campeones)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)