Mijatovic lanza un aviso a Rodrygo tras sus polémicas declaraciones: "Yo me equivoqué cuando salí del Real Madrid"

Las últimas declaraciones de Rodrygo acerca de su futuro en el Real Madrid aún siguen siendo uno de los temas principales de conversación en el mundo del fútbol. Pedja Mijatović, héroe de la séptima Copa de Europa blanca, ha querido mostrar su punto de vista sobre las palabras del jugador brasileño antes de la disputa de la gran final de la Champions League.

"Sí, bueno, todo puede pasar. Tengo contrato aquí, pero los años que he estado fueron un placer para mí", reconoció el propio Rodrygo en una entrevista con DAZN. Tras estas declaraciones que hicieron saltar la chispa en la entidad merengue, el montenegrino quiso aconsejar al '11' madridista comparando dicha situación con su salida del club blanco hace ya unos años. "Yo me equivoqué cuando salí del Real Madrid. Me fui a Florencia, una ciudad preciosa, y dos semanas después me arrepentí. El vestuario, la ciudad deportiva, el campo... todo", añadió Mijatović en El Larguero de la Cadena SER.

Asimismo, el exfutbolista realizó una reflexión acerca de la importancia de vestir la camiseta blanca: "Los jugadores no saben lo que tienen en el Real Madrid. Siempre que me preguntan digo que es muy complicado llegar, pero salir es muy fácil... y eso no lo saben. Se van enfadados y dos semanas dices... ¿será posible?".

Pedja, además, recalcó la preocupación de Rodrygo por las inminentes llegadas durante este próximo verano de Mbappé y Endrick. "Yo veo a un jugador preocupado. Este año alcanzó la titularidad y ahora siente un poco de miedo. El chaval se pregunta qué va a ser de mí, y ahora tiene la oportunidad de jugar o entrenar con uno de los mejores entrenadores (haciendo referencia al City de Guardiola), con un equipo que tiene un nivel importante... es joven y, quizás, se ha precipitado un poco con sus declaraciones".