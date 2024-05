Luka Doncic, MVP de las finales del Oeste y a un paso de hacer historia con los Dallas Mavericks

Luka Doncic lo volvió a hacer: firmó este jueves una nueva impresionante actuación en el 103-124 en el campo de los Minnesota Timberwolves y consiguió que su equipo se clasificara para la final de la NBA por primera vez en sus seis temporadas en el baloncesto estadounidense.

Lo hizo como líder incuestionable, con 36 puntos, diez rebotes y cinco asistencias, de una franquicia que regresa a pelear por el anillo tras el título de 2011 ganado con el alemán Dirk Nowitzki como protagonista.

El exmadridista, de 25 años, se jugará la gloria en unas la final contra los Boston Celtics, los cuales arrollaron 4-0 a los Indiana Pacers en las finales de la Conferencia Este. Las Finales, al mejor de los siete partidos, empezarán en el TD Garden de Boston el próximo 6 de junio.

LUKA DONCIC DESDE EL LOGO. 🤩🏀#OneForDallas pic.twitter.com/hWmU55CZC3 — Dallas Mavericks en español (@DallasmavsES) May 31, 2024

Doncic llega a ese escenario como MVP de las finales de la Conferencia Oeste tras dar un recital en el Target Center de Minnesota para cerrar la serie 4-1.

Dallas podría volver a hacer historia por primera vez desde los gloriosos tiempos del alemán Dirk Nowitzki, el hombre que junto a líderes como Jason Terry dio a los Mavs el anillo de 2011 en las Finales contra los Miami Heat de LeBron James.

"Este trofeo es de todo el equipo, no soy yo. Ir a las Finales, no me lo puedo creer", aseguró un emocionado Doncic al acabar el partido en la entrevista a pie de campo.

La postemporada de Doncic, en números

Los números de Doncic son increíbles: el esloveno se clasificó para las Finales tras promediar 28.8 puntos, 9.6 rebotes y 8.8 asistencias en esta postemporada, en la que los Mavericks eliminaron a Los Ángeles Clippers (4-2), los Oklahoma City Thunder (4-2) y los Wolves (4-2). Asimismo, el esloveno selló seis triples dobles, el último de los cuales el pasado martes en la derrota padecida en el America Airlines Center. Acumuló siete partidos por encima de los 30 puntos y nunca anotó menos de 18.

Ahora, los Dallas Mavericks se tendrán que ver las caras con los Boston Celtics, los cuales arrancan con ventaja de campo, aunque los Mavericks ya han ganado seis veces lejos de Dallas en esta postemporada. Por su parte, Boston ganó todos los encuentros disputados lejos del TD Garden.

Para los Mavericks serán las terceras Finales NBA de su historia, mientras que los Celtics irán a por su decimoctavo título, lo que representaría un récord.