Paula Ordovás conquista la Marathon des Sables, la carrera más legendaria del desierto, con un esguince y entre tormentas de arena

Pala Ordovás lo ha vuelto a hacer: la influencer y empresaria ha vuelto a conquistar una Maratón, pero esta vez, la más difícil de su vida, la Marathon des Sables. Parece que la creadora de contenido no tuvo suficiente con las seis Major (las maratones de asfalto más importantes del mundo) sino que ahora ha buscado un nuevo reto en esta prueba en el desierto.

"Una carrera de vida", así comenzaba definiendo Paula, una prueba en la que ha sufrido un esguince, distintas tormentas de arena y numerosas complicaciones. No obstante, no lo ha hecho sola, sino acompañada de su gran amiga, la también influencer y empresaria, Raquel López, además de otras compañeras.

"No cambiaría absolutamente nada de lo que he vivido: ni el esguince, ni el sentimiento de frustración, ni sentirme sucia y absolutamente agotada. Me siento más valiente y fuerte que nunca. El desierto de Wadi Rum na sido una lección de vida", comenzaba explicando Ordovás en un post de Instagram sobre su experiencia en la prueba.

Asimismo, la empresaria explicaba la multitud de adversidades que ha tenido que pasar: "Sobrevivir con lo mínimo. Una vida rodeada de incomodidades. Tormentas de arena que te azotan en la cara cuando intentas descansar cargada de dolor, roces, ampollas, lesiones... bajo una carpa en la que todos éramos iguales".

También ha señalado cómo ha sido vivir esta experiencia rodeada de desconocidos y cómo se han ido ayudando entre sí: "Todos desconocidos, pero familia al mismo tiempo. Ayudándonos por prender un fuego para calentar agua o compartiendo material, comida y pensamientos. Sobrevivir con lo básico. Aprender a base de caídas".

La carrera del desierto más dura del mundo

La Marathon des Sables, o Maratón de las Arenas, está considerada por muchos la carrera más complicada del mundo. Se celebra cada año en el Sur de Marruecos y recorre 250 kilómetros en seis etapas.

Los corredores se enfrentan al desafío que supone correr por el desierto, en un terreno muy complicado y variado y con temperaturas que varían mucho entre el día y la noche.

Una prueba en la que los corredores deben cargar consigo todo su equipo y alimento y que supone un gran reto físico y mental.