La sorprendente confesión de Alize Cornet antes de despedirse del tenis: "Soñé con Rafa Nadal toda la noche. Me propuso..."

La tenista francesa Alize Cornet este martes puso punto y final a su carrera deportiva después de caer en la primera ronda ante la china Quinwen Zheng por 6-2 y 6-1.

El tenis francés despide así a una de sus figuras más relevantes en un día en el que Cornet se llevó un gran homenaje por parte de la pista central de Roland Garros. No obstante, lo que más llamó la atención de la despedida de la francesa fue la rueda de prensa de después en la que confesó haber soñado con Rafa Nadal la noche de antes.

"He dormido muy bien. He soñado con Rafa Nadal toda la noche. Me propuso hacer un partido de 3 sets en Estrasburgo. Allí estaba su familia... Cuando me desperté pensé: Guau", confesó entre risas Cornet.

🤔 ¿Pudo dormir Alize Cornet antes del que iba a ser el último partido de su carrera en Roland-Garros?



😂 "𝑆𝑜𝑛̃𝑒́ 𝑐𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑓𝑎 𝑁𝑎𝑑𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑐ℎ𝑒..."



📱💻📺 Sigue todo el torneo en @eurosport_es y @streammaxes#RolandGarros | #LaCasadelTenis pic.twitter.com/sdpHhgI8iQ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 29, 2024

Asimismo, la tenista se proclamó fan incondicional del español y aseguró lo mal que lo pasó viéndole perder en la primera ronda de Roland Garros ante Alexander Zverev. "Ya lloré ayer viéndole, así que hoy... Hasta ahora había podido contener la emoción, pero ahora ya me está embargando", afirmó la tenista francesa.

La francesa dice adiós al tenis a sus 34 años con un récord de longevidad, siendo la mujer que más Grand Slam ha disputado a lo largo de su carrera, con 69. Solo por detrás de Feliciano López, que llegó a jugar 79 de forma seguida.