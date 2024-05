La brutal discusión de David Barral con el 'streamer' Juan Guarnizo: "Me voy a f... a tu madre"

El Mundial de la Kings League, la competición de fútbol 7 creada por Gerard Piqué, arrancó el pasado 26 de mayo en México. La competición, además de las habituales personalidades de redes sociales, como Ibai Llanos o TheGrefg, que presiden los equipos, cuenta con la presencia de jugadores de fútbol tradicional como Mario Götze o Rio Ferdinand.

En la madrugada del 28 de mayo, 1K, el equipo de Iker Casillas, perdió contra Casa de Cuervos, en un encuentro protagonizado por el enfrentamiento dialéctico entre David Barral, que juega en el combinado de Casillas y Juan Guarnizo, un 'streamer' sin relación con el equipo rival.

Barral y Guarnizo ya han tenido varios encontronazos en los últimos meses, pero la tensión escaló cuando el futbolista, según el colombiano, aparentemente le pidió a su madre una foto, según comentó el 'streamer' en un directo de Twitch.

Una vez finalizado el partido en el que Barral jugaba, el presidente del equipo Aniquiladores, bramó para llamar la tención del ex de Sporting de Gijón, Levante o Granada, llamándole en repetidas ocasiones "hijo de puta". El delantero gaditano, según se aprecia en un vídeo compartido por Gerard Piqué, respondió con lindezas similares: "me voy a follar a tu madre, maricón".

Juan Guarnizo reiteró más adelante sus palabras contra el jugador, añadiendo que "es tan estúpido que si me dicen que alguna vez jugó en Primera División, no me lo creo".

Futbolista y 'streamer' han sido sancionados por el intercambio. El jugador no se podrá vestir de corto en los próximos cinco partidos de 1K, mientras que el equipo de Guarnizo contará con un jugador menos durante tres minutos en su próximo partido.